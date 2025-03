Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho những mục tiêu quan trọng trong năm 2025, đặc biệt là vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33, U22 Việt Nam tham dự giải bóng đá quốc tế CFA Team China 2025.

Tại giải CFA Team China 2025, ngoài đội chủ nhà U22 Trung Quốc và U22 Việt Nam, giải đấu còn có sự góp mặt của 2 đội bóng rất mạnh của châu lục là U22 Uzbekistan và U22 Hàn Quốc.

U22 Việt Nam trong buổi tập mới đây trên đất Trung Quốc. Ảnh: VFF

Theo lịch thi đấu, các trận đấu sẽ được khởi tranh từ ngày 20/3 đến 25/3/2025. Đối thủ đầu tiên của ĐT U22 Việt Nam là U22 Hàn Quốc, trận đấu này được diễn ra vào lúc 14h30 ngày 20/3.

Sau đó, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ chạm trán U22 Uzbekista vào lúc 18h35 ngày 23/3. Ở trận đấu cuối cùng, U22 Việt Nam sẽ so tài với chủ nhà U22 Trung Quốc vào lúc 18h35 ngày 25/3.

Đội hình xuất phát U22 Việt Nam vs U22 Hàn Quốc

U22 Việt Nam: Văn Bình, Văn Hà, Hiếu Minh, Nhật Minh, Hồng Phúc, Viktor Lê, Xuân Bắc, Phi Hoàng, Thanh Nhàn, Quốc Việt, Văn Trường

U22 Hàn Quốc: Lim Jun Sub, Moon Hyun Ho, Cha Jun Young, Choi Woo Jin, Lee Jung Yu, Kim Ju Chan, Hwang In Taek, Son Seung Beom, Hwang Do Yun, Kim Jeong Hyeon, Jeong Jae Sang

