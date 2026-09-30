U23 Nhật Bản và U23 Uzbekistan bước vào cuộc đối đầu quyết định tấm vé chung kết bóng đá nam ASIAD 2026.

Với đội chủ nhà, đây là cơ hội tiến thêm một bước tới mục tiêu giành HCV trước sự cổ vũ của khán giả nhà.

Trong khi đó, U23 Uzbekistan muốn vượt qua thử thách lớn để góp mặt ở trận tranh ngôi vô địch.

Cả hai đội - đều là nòng cốt U21 - đều hiểu rằng hành trình ấn tượng trước đó chỉ có ý nghĩa nếu tiếp tục giành chiến thắng. Một suất chung kết dành cho hai đội bóng giàu tham vọng hứa hẹn tạo nên màn so tài căng thẳng.

*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa U23 Nhật Bản vs U23 Uzbekistan: