Bóng đá trẻ Trung Quốc đang tiến bộ trong thời gian gần đây, đặc biệt là thành tích vào chung kết U23 châu Á hồi đầu năm nay.

Thành tích ấy đang được thầy trò HLV Antonio Puche tiếp nối tại ASIAD 2026, nơi U23 Trung Quốc giành 4 điểm sau 2 lượt trận bảng B.

Hòa U23 UAE là đủ lấy vé tứ kết. Dù vậy, U23 Trung Quốc muốn chiến thắng đậm để giành ngôi đầu bảng B, trong bối cảnh chủ nhà U23 Nhật Bản rất có thể sẽ thắng U23 Thái Lan để đứng đầu bảng A.

“Né” được U23 Nhật Bản đồng nghĩa U23 Trung Quốc có cơ hội lần đầu tiên trong lịch sử vào bán kết ASIAD, qua đó hy vọng tranh huy chương.

Ngược lại, U23 UEA cũng làm tất cả để chiến thắng và nuôi hy vọng lách qua khe cửa hẹp vào tứ kết.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa U23 Trung Quốc vs U23 UAE: