Bóng đá trẻ Trung Quốc đang tiến bộ trong thời gian gần đây, đặc biệt là thành tích vào chung kết U23 châu Á hồi đầu năm nay.
Thành tích ấy đang được thầy trò HLV Antonio Puche tiếp nối tại ASIAD 2026, nơi U23 Trung Quốc giành 4 điểm sau 2 lượt trận bảng B.
Hòa U23 UAE là đủ lấy vé tứ kết. Dù vậy, U23 Trung Quốc muốn chiến thắng đậm để giành ngôi đầu bảng B, trong bối cảnh chủ nhà U23 Nhật Bản rất có thể sẽ thắng U23 Thái Lan để đứng đầu bảng A.
“Né” được U23 Nhật Bản đồng nghĩa U23 Trung Quốc có cơ hội lần đầu tiên trong lịch sử vào bán kết ASIAD, qua đó hy vọng tranh huy chương.
Ngược lại, U23 UEA cũng làm tất cả để chiến thắng và nuôi hy vọng lách qua khe cửa hẹp vào tứ kết.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa U23 Trung Quốc vs U23 UAE:
Thống kê
Trong số các đội đứng 2 vị trí đầu các bảng bóng đá nam ASIAD 2026, U23 Trung Quốc kiểm soát bóng ít nhất. Các học trò của HLV Antonio Puche chỉ có trung bình 33,5% thời lượng giữ bóng.
Thông tin trận đấu
Trong lần gần nhất dự ASIAD, U23 UAE giành HCĐ. Ở Jakarta 2018, họ thắng U23 Việt Nam trong trận tranh hạng Ba trên chấm luân lưu 4-3, sau khi hòa 1-1 trong giờ thi đấu chính thức.
Thành tích tốt nhất của U23 UAE là HCB tại Quảng Châu 2010 (thua U23 Nhật Bản 0-1 trong trận chung kết; đó cũng là lần duy nhất U23 Nhật Bản giành HCV).
Thành tích tốt nhất của U23 Trung Quốc là tứ kết ASIAD. Họ có 3 lần đạt kết quả này, các năm 2002, 2006 và 2022 trên sân nhà.