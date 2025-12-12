Đội tuyển futsal nữ Việt Nam với thủ lĩnh Thùy Trang hướng đến chiến thắng trước đội nữ Indonesia, SEA Games 33.
*VietNamNet tường thuật trực tiếp futsal nữ giữa Việt Nam vs Indonesia:
26'
Cột dọc! Hải Yến lần đầu tiên bị đánh bại với cú sút má trong chân phải của cầu thủ Indonesia, bóng đi trúng cột dọc.
25'
Cột dọc! Thùy Trang kiến tạo, Nguyễn Thị Hằng dứt điểm kỹ thuật nhưng bóng đập cột dọc.
24'
Bàn thắng! Nữ Việt Nam dẫn 1-0! Bản lĩnh Quả bóng vàng Việt Nam lên tiếng. Thùy Trang sút không mạnh, nhưng đủ khó để đánh bại thủ môn Indonesia.
24'
Không vào! Pha chạm đầu cận thành của tuyển thủ Việt Nam đi ra ngoài.
23'
Không vào! Pha tấn công đáng khen của Indonesia, nhưng Hải Yến còn hay hơn với pha cản phá tay trái ấn tượng.
23'
Nguy hiểm! Indonesia phản công nhanh, Hải Yến một lần nữa dùng chân cản phá xuất sắc.
21'
Hiệp 2 bắt đầu.
20'
Hiệp 1 kết thúc! Nữ Việt Nam 0-0 Nữ Indonesia!
Hải Yến xuất sắc giúp Việt Nam không thủng lưới.
17'
Thêm một pha tấn công nguy hiểm của Indonesia, nhưng Hải Yến tập trung và bắt được bóng.
15'
Thủ môn Indonesia mắc sai lầm, nhưng các cô gái áo đỏ không tận dụng thành công với cú sút vọt xà.
12'
Cứu thua! Một lần nữa Hải Yến xuất thần, cản thành công cú sút của nữ Indonesia trong tư thế đối mặt.
11'
Nữ Việt Nam phạm lỗi tổng hợp thứ 5.
10'
Một tình huống phòng ngự lăn xả của các cầu thủ Việt Nam và Hải Yến. Indonesia có những pha xử lý rất tốt.
9'
Cứu thua! Đội Indonesia phối hợp đá phạt, cú sút từ cuối cùng đưa bóng vào góc cao nhưng Hải Yến xuất sắc phản xạ cản phá chính xác.
9'
Không vào! Thanh Ngân sút phạt rất căng, bóng đi chệch cột dọc. Rất tiếc cho nữ Việt Nam.
9'
Phạm lỗi! Indonesia lần thứ 6 bị thổi phạt, đồng nghĩa Việt Nam được hưởng đá phạt trực tiếp 10 m.
9'
Cứu thua! Hải Yến dùng chấn cứu thua ngoạn mục sau cú sút chìm từ xa của cầu thủ Indonesia.
7'
Phạm lỗi! Lần thứ 5 Indonesia phạm lỗi tổng hợp khi kéo Thùy Trang. Thẻ vàng cũng được rút ra.
5'
Nguy hiểm! Cầu thủ Indonesia khống chế bóng rồi sút căng, thủ môn Hải Yến xuất sắc cứu thua.
4'
Cơ hội! Phương Anh dứt điểm ra ngoài.
3'
Nữ Việt Nam kiểm soát thế trận, với Thùy Trang là cầu nối, nhưng các cầu thủ Indonesia rất tập trung.
1'
Trận đấu bắt đầu!