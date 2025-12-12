Đội tuyển futsal nữ Việt Nam với thủ lĩnh Thùy Trang hướng đến chiến thắng trước đội nữ Indonesia, SEA Games 33.

*VietNamNet tường thuật trực tiếp futsal nữ giữa Việt Nam vs Indonesia:

12/12/2025 | 14:51

26'

Cột dọc! Hải Yến lần đầu tiên bị đánh bại với cú sút má trong chân phải của cầu thủ Indonesia, bóng đi trúng cột dọc.

12/12/2025 | 14:48

25'

Cột dọc! Thùy Trang kiến tạo, Nguyễn Thị Hằng dứt điểm kỹ thuật nhưng bóng đập cột dọc.

12/12/2025 | 14:46

24'

Bàn thắng! Nữ Việt Nam dẫn 1-0! Bản lĩnh Quả bóng vàng Việt Nam lên tiếng. Thùy Trang sút không mạnh, nhưng đủ khó để đánh bại thủ môn Indonesia.

12/12/2025 | 14:46

24'

Không vào! Pha chạm đầu cận thành của tuyển thủ Việt Nam đi ra ngoài. 

12/12/2025 | 14:43

23'

Không vào! Pha tấn công đáng khen của Indonesia, nhưng Hải Yến còn hay hơn với pha cản phá tay trái ấn tượng.

12/12/2025 | 14:41

23'

Nguy hiểm! Indonesia phản công nhanh, Hải Yến một lần nữa dùng chân cản phá xuất sắc.

12/12/2025 | 14:36

21'

Hiệp 2 bắt đầu.

12/12/2025 | 14:19

20'

Hiệp 1 kết thúc! Nữ Việt Nam 0-0 Nữ Indonesia!

Hải Yến xuất sắc giúp Việt Nam không thủng lưới.

12/12/2025 | 14:15

17'

Thêm một pha tấn công nguy hiểm của Indonesia, nhưng Hải Yến tập trung và bắt được bóng.

12/12/2025 | 14:11

15'

Thủ môn Indonesia mắc sai lầm, nhưng các cô gái áo đỏ không tận dụng thành công với cú sút vọt xà.

12/12/2025 | 14:06

12'

Cứu thua! Một lần nữa Hải Yến xuất thần, cản thành công cú sút của nữ Indonesia trong tư thế đối mặt.

12/12/2025 | 14:05

11'

Nữ Việt Nam phạm lỗi tổng hợp thứ 5.

12/12/2025 | 14:01

10'

Một tình huống phòng ngự lăn xả của các cầu thủ Việt Nam và Hải Yến. Indonesia có những pha xử lý rất tốt.

12/12/2025 | 13:59

9'

Cứu thua! Đội Indonesia phối hợp đá phạt, cú sút từ cuối cùng đưa bóng vào góc cao nhưng Hải Yến xuất sắc phản xạ cản phá chính xác.

12/12/2025 | 13:58

9'

Không vào! Thanh Ngân sút phạt rất căng, bóng đi chệch cột dọc. Rất tiếc cho nữ Việt Nam.

12/12/2025 | 13:57

9'

Phạm lỗi! Indonesia lần thứ 6 bị thổi phạt, đồng nghĩa Việt Nam được hưởng đá phạt trực tiếp 10 m.

12/12/2025 | 13:55

9'

Cứu thua! Hải Yến dùng chấn cứu thua ngoạn mục sau cú sút chìm từ xa của cầu thủ Indonesia.

12/12/2025 | 13:51

7'

Phạm lỗi! Lần thứ 5 Indonesia phạm lỗi tổng hợp khi kéo Thùy Trang. Thẻ vàng cũng được rút ra.

12/12/2025 | 13:50

5'

Nguy hiểm! Cầu thủ Indonesia khống chế bóng rồi sút căng, thủ môn Hải Yến xuất sắc cứu thua.

12/12/2025 | 13:47

4'

Cơ hội! Phương Anh dứt điểm ra ngoài.

12/12/2025 | 13:46

3'

Nữ Việt Nam kiểm soát thế trận, với Thùy Trang là cầu nối, nhưng các cầu thủ Indonesia rất tập trung.

12/12/2025 | 13:45

1'

Trận đấu bắt đầu! 

