Sau thất bại trước Trung Quốc tại vòng tứ kết Asiad 2026, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào loạt trận phân hạng từ 5 đến 8, với đối thủ đầu tiên là Indonesia. Ở lần gặp nhau gần nhất tại chặng 2 SEA V Cup 2026, dù được đánh giá mạnh hơn và dẫn trước 2 set nhưng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sau đó thua ngược 2-3.
Tại Asiad 2026, Indonesia cũng không thể vào bán kết sau trận thua 0-3 trước Thái Lan. Tái đấu tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở vòng tranh hạng 5-8, đội bóng xứ Vạn đảo hy vọng một lần nữa giành chiến thắng sau cuộc lội ngược dòng ngoạn mục ở SEA V Cup 2026.
Tuy nhiên, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang có sự quyết tâm rất cao. Với sự chuẩn bị kỹ về mọi mặt, Thanh Thúy và các đồng đội tự tin hướng tới chiến thắng.
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10h37
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vừa trải qua 2 trận thua liên tiếp trước Hàn Quốc (vòng bảng) và Trung Quốc (tứ kết). Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt quyết tâm giành chiến thắng khi đối đầu với Indonesia ở vòng tranh hạng 5-8.
10h08
Đây không phải là lần đầu tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp khó khăn trong quá trình di chuyển tại Asiad. Các cô gái Việt Nam sẽ bước vào trận đấu với Indonesia muộn hơn dự kiến 30 phút.
10h00
Trận đấu giữa tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vs Indonesia bắt đầu muộn hơn 30 phút so với lịch thi đấu dự kiến do sự cố di chuyển. Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở cách nơi thi đấu khoảng 50km nhưng xe của BTC tới muộn 1 tiếng đồng hồ nên không kịp tới nhà thi đấu.