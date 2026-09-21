Đoàn TTVN khép lại ngày thi đấu chính thức đầu tiên tại Asiad 2026 với 2 HCĐ. Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi mở hàng cho Việt Nam bằng chiến thắng 2-0 trước đôi VĐV Ấn Độ ở trận tranh HCĐ teqball đôi nam nữ. Sau đó, Bùi Ngọc Nhi giành HCĐ kata nữ khi vượt qua võ sĩ Singapore Shannon Leong Wai Yee 4-1.

Ở ngày thi đấu thứ 2, dù không có nhiều hy vọng huy chương, nhưng đoàn TTVN vẫn có thể gây bất ngờ nếu thi đấu hết khả năng.

Huy Hoàng "xuống nước" trong ngày 21/9.

Lúc 7h00, Nguyễn Thị Hiền bước vào chung kết nội dung trường quyền nữ môn wushu, Nguyễn Trọng Lâm thi thái cực quyền và thái cực kiếm nam. Buổi chiều và tối, wushu có bốn võ sĩ bước vào các trận vòng loại đối kháng: Nguyễn Thị Thu Thủy hạng 60kg nữ, Đinh Văn Tâm hạng 56kg nam, Hứa Văn Đoàn hạng 60kg nam và Nguyễn Khắc Kiên hạng 65kg nam.

Môn bắn súng có Phùng Việt Dũng, Nguyễn Tâm Quang và Nguyễn Minh Quang thi vòng loại súng trường cá nhân nam. Nếu vượt qua vòng loại, các xạ thủ Việt Nam tranh huy chương ở chung kết.

Bơi lội tiếp tục thi đấu với các VĐV Phạm Thanh Bảo ở vòng loại 100m ếch nam, Võ Thị Mỹ Tiên thi 200m hỗn hợp nữ, đội tiếp sức 4x200m tự do nam gồm Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Viết Tường và Trần Văn Nguyễn Quốc.

Karate tranh tài với VĐV Khuất Hải Nam (gặp đối thủ Nhật Bản ở vòng loại kumite nam -67kg), còn Nguyễn Thị Diệu Ly gặp VĐV Trung Quốc tại tứ kết kumite nữ -68kg.

Tâm điểm của ngày thi đấu hôm nay là cuộc đối đầu giữa tuyển nữ Việt Nam vs Thái Lan. Bên cạnh đó, trận đấu giữa tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vs Indonesia cũng rất đáng chờ đợi.