Nhiều năm làm nghề, diễn viên Mai Sơn Lâm góp mặt trong nhiều phim như: Ván cờ tình yêu, Lời thề danh dự, Vùng đất không yên tĩnh, Vó ngựa trời nam… Nam diễn viên ghi dấu ấn với những vai xảo trá, nham hiểm, được khán giả đặt biệt danh “trùm phản diện” của màn ảnh.

Diễn viên Mai Sơn Lâm gắn bó diễn xuất 30 năm.

Mới đây, anh đánh dấu sự trở lại màn ảnh khi tiếp tục thể hiện vai phản diện Hoàng Khiêm trong phim Góc khuất.

Khi phim phát sóng, vai diễn của Mai Sơn Lâm bất ngờ được khán giả đón nhận vì sự nham hiểm được thể hiện qua ánh mắt, biểu cảm.

Theo Mai Sơn Lâm, nhân vật vừa đáng ghét, vừa đáng thương bị lòng tham, dục vọng và nỗi sợ nuốt chửng chính mình. Anh dành thời gian nghiên cứu kịch bản, tâm lý nhân vật để thể hiện hết ý đồ của biên kịch lẫn đạo diễn.

Nhiều năm nay, nam diễn viên bị khán giả "ghét cay ghét đắng", không ít lần bị công kích chỉ vì diễn nhập vai. Tuy nhiên, anh không buồn phiền, trái lại vui vì chứng tỏ diễn xuất của bản thân đã chinh phục được số đông.

Diễn viên miệt mài làm nghề ở tuổi 53.

Chia sẻ với VietNamNet, Mai Sơn Lâm nói lúc này anh chọn lọc vai diễn, chắt chiu từng dự án góp mặt vì vấn đề tuổi tác, sức khỏe.

"Khi bước qua giai đoạn khó khăn, tôi thấy mình cần trách nhiệm hơn với nghề. Giờ tôi không áp lực kinh tế nên giữ tâm thế thoải mái. Với tôi, mỗi một ngày làm việc đi qua là một ngày học và cống hiến", anh nói.

Mai Sơn Lâm tự nhận may mắn vì có bà xã làm hậu phương để anh bền bỉ làm nghệ thuật. Vốn cách biệt 12 tuổi, cả 2 vượt nhiều rào cản, thử thách để chung sống với nhau.

Nam diễn viên ý thức mình là trụ cột gia đình nên nỗ lực gồng gánh nhiều năm. Trong khi đó, bà xã cũng vun vén tổ ấm, chăm sóc con cái, nhà cửa để anh yên tâm đi xa làm việc.

Diễn viên Mai Sơn Lâm và vợ kém 12 tuổi lần đầu xuất hiện trước công chúng hồi cuối năm 2024.

"Khoảng cách tuổi tác là rào cản khá đáng kể của vợ chồng tôi. Sự từng trải trong cuộc sống của tôi khác với vợ nhiều nên không tránh khỏi va chạm. Tôi cũng nóng tính nên đôi khi cãi vã, mâu thuẫn", diễn viên trải lòng.

Theo thời gian, anh dần điều chỉnh tính cách, lối ứng xử. Mai Sơn Lâm cũng dạy bảo, chia sẻ với bạn đời, từ đó giúp đối phương thấu hiểu, san sẻ trách nhiệm và bao dung nhau hơn.

Phim Góc khuất mang đến những tình tiết gay cấn, vừa phá án vừa đậm chất tâm lý. Đạo diễn Quách Khoa Nam chia sẻ mỗi người đều có một "góc khuất" - có người giấu vì nỗi đau, có người giấu để che đậy tội lỗi. Anh muốn phơi bày những điều đó qua câu chuyện phim.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên như Bella Mai, Quang Thái, Mai Sơn Lâm, Huỳnh Trường Thịnh, Lê Thu An, Châu Thế Tâm, Huyền Trâm... Phim phát sóng lúc 19h45 trên kênh SCTV14.

Diễn xuất của Mai Sơn Lâm trong "Góc khuất"

Ảnh, clip: NVCC