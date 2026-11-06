Thép SMC tiếp tục thay đổi lãnh đạo tại các công ty con sau hàng loạt biến động về nhân sự, thoái vốn, xử lý nợ xấu, cải thiện lợi nhuận và bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản.

Chủ tịch SMC trực tiếp điều hành hai công ty con

CTCP Đầu tư Thương mại SMC (HoSE: SMC) vừa công bố hàng loạt thay đổi nhân sự cấp cao tại các đơn vị thành viên.

Theo thông tin công bố ngày 5/11, ông Phạm Hoàng Anh, Chủ tịch HĐQT SMC, được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Cơ khí Chính xác SMC Phú Mỹ. Đồng thời, ông giữ chức Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH Gia công Thép SMC Phú Mỹ.

Các quyết định có hiệu lực từ ngày 5/11, thay thế ông Nguyễn Quang Trung, người vừa thôi giữ chức Tổng giám đốc SMC và các vị trí điều hành tại hai công ty con nói trên.

Cùng đợt điều chỉnh, bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi được miễn nhiệm chức Phó Tổng giám đốc phụ trách Khối Tài chính - Kế toán.

Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Đăng Khoa, Thành viên HĐQT, được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc phụ trách chuyển đổi số và hệ thống thông tin, đồng thời đảm nhiệm vai trò Người phụ trách quản trị và Người được ủy quyền công bố thông tin tại SMC.

Đây là đợt điều chỉnh nhân sự mới nhất tại doanh nghiệp thép này. Trước đó, ngày 9/10, SMC đã thay đổi nhân sự điều hành tại 6 công ty thành viên, tập trung các chức danh giám đốc và người đại diện theo pháp luật về ông Trương Xuân Dũng.

Cụ thể, ông Dũng được bổ nhiệm tại Thép SMC, Thương mại SMC, Cơ khí Thép SMC, SMC Hiệp Phước, Thiết bị - Tự động SMC Phú Mỹ và Liên doanh Ống thép SENDO.

Đáng chú ý, những thay đổi nhân sự diễn ra sau khi SMC hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ vốn tại Công ty TNHH MTV SMC Tân Tạo vào ngày 30/9, doanh nghiệp này có vốn điều lệ 200 tỷ đồng.

Thép SMC tiếp tục đẩy mạnh quá trình tái cấu trúc sau giai đoạn kinh doanh khó khăn. Ảnh: SMC

SMC tìm động lực tăng trưởng mới

Những biến động nhân sự và thoái vốn cho thấy SMC đang đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc sau giai đoạn kinh doanh khó khăn, chịu sức ép từ nợ vay, công nợ và hiệu quả hoạt động thấp.

Tại đại hội cổ đông bất thường tháng 9/2026, Chủ tịch Phạm Hoàng Anh cho biết thương mại thép vẫn là hoạt động nền tảng của doanh nghiệp. Tuy nhiên, SMC muốn tập trung hơn vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như gia công thép cuộn (coil center) và cơ khí chính xác.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, mảng thương mại thép chiếm khoảng một nửa doanh thu nhưng biên lợi nhuận gộp chỉ khoảng 0,1-0,2%. Trong khi đó, biên lợi nhuận của mảng coil center đạt khoảng 7,5%.

SMC đặt mục tiêu nâng lợi nhuận hằng năm từ coil center và cơ khí chính xác lên 50-60 tỷ đồng, so với mức khoảng 5-10 tỷ đồng hiện tại. Doanh nghiệp cũng dự kiến tăng cường hợp tác với Samsung và các đối tác trong chuỗi cung ứng.

Kết quả kinh doanh của SMC đã có chuyển biến tích cực về mặt lợi nhuận. Quý III/2026, doanh thu thuần của SMC đạt 1.238 tỷ đồng, giảm 21,2% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế đạt gần 29,9 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ 77,8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 3.625 tỷ đồng, giảm 32,5%, nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 75 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ gần 159 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sự phục hồi này chưa hoàn toàn đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi. SMC đã thanh lý, chuyển nhượng một số tài sản như cổ phiếu HBC, nhà xưởng và máy móc thiết bị, đồng thời hoàn nhập dự phòng một số khoản phải thu.

Tình hình tài chính cũng cải thiện đáng kể. Cuối tháng 9/2026, giá gốc các khoản nợ xấu còn khoảng 154 tỷ đồng, giảm mạnh so với 881 tỷ đồng đầu năm. Nợ vay tài chính ngắn hạn còn 1.172 tỷ đồng, trong khi tiền mặt và tiền gửi đạt hơn 500 tỷ đồng.

Một diễn biến đáng chú ý khác là SMC đề xuất bổ sung ngành kinh doanh bất động sản. Động thái này có thể giúp doanh nghiệp khai thác hiệu quả hơn nhà xưởng, kho bãi và mặt bằng hiện có, đồng thời mở thêm hướng xử lý tài sản trong quá trình tái cấu trúc.

Nhìn tổng thể, SMC đang kiện toàn bộ máy điều hành, thu hẹp một số hoạt động và tập trung nguồn lực vào các mảng gia công, cơ khí chính xác có biên lợi nhuận cao hơn.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất vẫn là tạo ra lợi nhuận ổn định từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, thay vì phụ thuộc vào thanh lý tài sản, doanh thu tài chính và xử lý các khoản tồn đọng.

Trên thị trường chứng khoán, sáng 6/11, cổ phiếu SMC giảm 1,73%, xuống 9.630 đồng/cổ phiếu.