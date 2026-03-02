Trung đoàn 196 được thành lập ngày 2/8/2013, là lực lượng nòng cốt trong xây dựng và phát triển lực lượng tàu ngầm của Hải quân nhân dân Việt Nam. Đơn vị quản lý, khai thác, làm chủ các tàu ngầm hiện đại lớp Kilo 636.1, góp phần quan trọng nâng cao năng lực phòng thủ trên hướng biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tổ quân kỳ của Trung đoàn 196 diễu qua lễ đài

Năm 2025, Trung đoàn hoàn thành toàn diện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Chất lượng huấn luyện ngày càng đi vào chiều sâu, sát nhiệm vụ, sát đối tượng và sát phương án tác chiến tàu ngầm. Kết quả kiểm tra các nội dung huấn luyện đều cao hơn năm trước. Đơn vị duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật tốt, bảo đảm an toàn trong huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên biển.

Bước vào năm huấn luyện 2026, Trung đoàn xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Hải quân; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, huấn luyện chuyên sâu theo nhiệm vụ; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện bản lĩnh, tâm lý, sức chịu đựng và khả năng xử trí tình huống trong môi trường hoạt động đặc thù.

Phát biểu chỉ đạo, Chuẩn Đô đốc Hoàng Lương Ngọc, Phó Tham mưu trưởng Hải quân biểu dương những kết quả nổi bật mà Trung đoàn đã đạt được trong năm qua, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, tổ chức và phương pháp huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”; lấy thực hành làm chính, huấn luyện sát thực tế chiến đấu; chú trọng huấn luyện hiệp đồng, huấn luyện trong điều kiện phức tạp, nâng cao khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu và xử trí hiệu quả mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Chuẩn Đô đốc Hoàng Lương Ngọc, Phó Tham mưu trưởng Hải quân phát biểu chỉ đạo

Tại buổi lễ, Trung đoàn phát động phong trào thi đua cao điểm mùa huấn luyện năm 2026 với chủ đề “Huấn luyện giỏi, an toàn, làm chủ, chính quy, hiện đại”. Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng tổ chức duyệt đội ngũ, đồng diễn thể dục, trưng bày mô hình học cụ và triển khai huấn luyện ngày đầu với khí thế sôi nổi, chính quy. Lễ ra quân là động lực để Trung đoàn tiếp tục xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới.