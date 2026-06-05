Chiều 5/6, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức lễ trao giải Jackpot 1 sản phẩm xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ quay số mở thưởng (QSMT) số 01350 với giá trị hơn 83,5 tỷ đồng cho ông Bùi Văn Mạnh, người chơi may mắn đến từ TP. Hồ Chí Minh.

Tấm vé may mắn được phát hành tại Điểm bán hàng số 59 đường Hùng Vương, phường Bến Cát, TP. Hồ Chí Minh – địa điểm ông Mạnh thường xuyên tham gia dự thưởng trong nhiều năm qua.

Đáng chú ý, khi lên nhận thưởng, ông Mạnh lựa chọn công khai danh tính và không đeo mặt nạ khi nhận thưởng.

Người đàn ông không đeo mặt nạ nhận giải độc đắc hơn 83 tỷ đồng. Ảnh: Vietlott

Chia sẻ tại lễ trao thưởng, ông Mạnh cho biết trước đây chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở thành người trúng Jackpot. Dù vậy, ông luôn nuôi một mong muốn đặc biệt rằng nếu một ngày may mắn trúng thưởng, ông sẽ công khai danh tính để mọi người thấy rằng người trúng Vietlott là những người thật, câu chuyện thật.

Trước kỳ quay số may mắn, người chơi này vẫn duy trì thói quen mua vé tại điểm bán hàng quen thuộc như thường lệ và chủ yếu lựa chọn các bộ số do hệ thống chọn ngẫu nhiên. Tuy nhiên, thay vì mua vé thông thường, hôm đó người chơi quyết định thử vận may bằng duy nhất một vé bao 7 để tạo thêm sự mới mẻ và tăng cơ hội trải nghiệm.

Chia sẻ về thời điểm biết tin trúng thưởng, ông Mạnh cho biết khi đó ông và vợ đang dọn dẹp nhà cửa. Ban đầu, người chơi này gần như không thể tin đó là sự thật. Chỉ sau khi tự mình kiểm tra lại kết quả nhiều lần, ông mới xác nhận rằng vận may đặc biệt đã thực sự đến với mình.

Ông Mạnh đã chia sẻ tin vui với gia đình, họ hàng và bạn bè thân thiết. Ông cho biết trong suốt thời gian chờ hoàn tất thủ tục nhận thưởng, gần như ngày nào cũng hồi hộp, nhiều đêm không thể ngủ được vì vẫn chưa hết cảm giác hạnh phúc.