Kết quả từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho hay, ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.352 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối nay (30/5), hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải thưởng độc đắc Jackpot 1 là 32.849.152.050 đồng (hơn 32,8 tỷ đồng). Nhưng chưa có người chơi nào may mắn trúng giải độc đắc này.

Tuy nhiên, hệ thống của Vietlott đã tìm thấy 1 vé số trúng giải Jackpot 2 trị giá 3.316.572.450 đồng (hơn 3,3 tỷ đồng).

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 1.352 của loại hình xổ số Power 6/55 là 02 - 08 - 20 - 24 - 25 - 42 và cặp số vàng để xác định giải Jackpot 2 là 44.

Giải Jackpot 1 hôm nay chứa dãy số 02 - 08 - 20 - 24 - 25 - 42. Tấm vé trúng thưởng Jackpot 2 trùng 5 trong 6 số trên và số 44.

Theo quy định, vị khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Jackpot 2 nói trên sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%. Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, số tiền mà người trúng giải độc đắc Jackpot 2 này nhận về là hơn 3 tỷ đồng.

Bên cạnh giải độc đắc Jackpot 2 trị giá hơn 3,3 tỷ đồng, ở kỳ quay số lần thứ 1.352 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào hôm nay, Vietlott còn tìm thấy 19 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 822 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 14.194 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.