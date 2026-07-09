Tích trữ vàng kỷ lục, tạo nền tảng cho tham vọng mới

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã mua vàng trong 19 tháng liên tiếp tính đến tháng 5/2026, nâng tổng dự trữ vàng lên 74,96 triệu ounce.

Theo các chuyên gia, cuối năm 2025, tỷ lệ vàng trong tổng dự trữ quốc tế của Trung Quốc chỉ vào khoảng 8,8%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 27% của các ngân hàng trung ương toàn cầu, theo Nhân dân Nhật báo.

Điều này cho thấy Bắc Kinh còn nhiều dư địa và khả năng tiếp tục mua vàng trong tương lai.

Động thái tích trữ này không đơn thuần là đa dạng hóa danh mục đầu tư. Theo một số chuyên gia, vàng có thể đóng vai trò là tài sản bảo đảm quan trọng trong quá trình quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ.

Các ngân hàng và quỹ đầu tư nước ngoài vẫn ngần ngại nắm giữ lượng lớn Nhân dân tệ, bởi bên ngoài Trung Quốc chưa có đủ “tài sản đảm bảo” uy tín để họ có thể thế chấp hoặc bán đi khi cần.

Vàng được xem là một công cụ tài chính quan trọng trong chiến lược giảm phụ thuộc USD của Trung Quốc. Ảnh: China Daily

Ví dụ, nếu một ngân hàng Thái Lan hay một quỹ đầu tư châu Âu có hàng tỷ Nhân dân tệ, họ không có nhiều lựa chọn do hạn chế về chuyển đổi và hệ sinh thái tài sản quốc tế của Nhân dân tệ chưa phát triển tương đương USD.

Với tính chất trung lập về chính trị và được công nhận toàn cầu, vàng chính là lời giải cho vấn đề này.

Xây trung tâm vàng mới của thế giới

Tham vọng này đang được hiện thực hóa qua việc xây dựng một "hệ sinh thái vàng" quy mô toàn cầu tại Hồng Kông (Trung Quốc).

Dự kiến vào tháng 7/2026, hệ thống thanh toán bù trừ vàng tập trung tại đặc khu này bắt đầu vận hành thử nghiệm.

Điểm đáng chú ý là Hồng Kông đặt mục tiêu đạt công suất lưu trữ vàng hơn 2.000 tấn trong vòng 3 năm tới. Kho vàng này không đơn thuần là nơi cất giữ mà là một trung tâm tài chính, nơi vàng vật chất có thể được giao dịch, thế chấp và sử dụng như tài sản bảo đảm cho các giao dịch bằng Nhân dân tệ.

Việc Sàn Giao dịch Vàng Thượng Hải ra mắt kho vàng được chứng nhận tại Hồng Kông từ năm 2025 đã đặt nền móng cho bước phát triển này.

‘Bản vị vàng thanh khoản’: Không cần neo tỷ giá cố định

Khác chế độ "bản vị vàng Bretton Woods cổ điển" với tỷ giá chuyển đổi cố định, chiến lược của Trung Quốc hướng đến một mô hình tinh vi hơn: "bản vị vàng dựa trên tính thanh khoản".

Nhân dân tệ không bị “neo” cứng nhắc vào vàng. Không có một tỷ giá chuyển đổi cố định nào bắt buộc phải giữ.

Tuy nhiên, để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư và ngân hàng nước ngoài, Trung Quốc đang từng bước xây dựng cơ chế hỗ trợ thanh khoản bằng vàng cho các giao dịch quốc tế bằng Nhân dân tệ, lượng vàng cất giữ tại các kho và các sản phẩm tài chính được bảo đảm bằng vàng.

Điều này tạo ra một lối thoát an toàn cho người nắm giữ Nhân dân tệ, củng cố uy tín của đồng tiền mà không bị ràng buộc bởi những hạn chế của các chế độ bản vị vàng truyền thống.

Song song với hệ thống vàng của Trung Quốc, khối BRICS đang phát triển một đồng tiền thương mại kỹ thuật số có tên "UNIT" - được bảo đảm bằng 40% vàng vật chất và 60% rổ tiền tệ các nước thành viên.

Đồng tiền này được thiết kế cho các giao dịch thương mại xuyên biên giới giữa các chính phủ và tổ chức, không phải cho giao dịch hàng ngày.

Theo các nhà phân tích, sự kết hợp giữa dự trữ vàng khổng lồ của Trung Quốc (và Nga nắm giữ hơn 2.000 tấn dự trữ) với sáng kiến "UNIT" đang tạo ra một áp lực đáng kể lên vị thế của đồng USD. Các quốc gia BRICS hiện chiếm tỷ trọng lớn trong khai thác vàng toàn cầu.

Trong một động thái có vẻ như chỉ là cải cách hành chính nhưng lại mang ý nghĩa chiến lược, PBOC và Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa công bố dự thảo sửa đổi quy định xuất nhập khẩu vàng, trong đó loại bỏ yêu cầu PBOC phải "cùng xây dựng quy định" về việc cá nhân mang vàng qua biên giới với cơ quan Hải quan.

Động thái này cho thấy sự tách bạch rõ ràng hơn trong quản lý, đồng thời tạo thuận lợi cho dòng chảy vàng xuyên biên giới - một yếu tố quan trọng cho tính thanh khoản của hệ thống.

Trung Quốc không chỉ đơn thuần "mua vàng" mà đang âm thầm xây dựng một hệ sinh thái tài chính hoàn chỉnh. Từ tích trữ vàng kỷ lục, phát triển cơ sở hạ tầng kho vàng và thanh toán tại Hồng Kông đến việc tham gia sáng kiến đồng tiền "UNIT" của BRICS, tất cả đều hướng đến một mục tiêu duy nhất: tạo ra một hệ thống tiền tệ song hành, trong đó Nhân dân tệ được hậu thuẫn bởi vàng, từng bước giảm sự phụ thuộc vào USD.