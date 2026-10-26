Sau tay nắm cửa điện tử, Trung Quốc tiếp tục xem xét siết chặt màn hình cảm ứng cỡ lớn, ghế “không trọng lực” và điều khiển bằng giọng nói trên ô tô vì lo ngại mất an toàn.

Theo Carscoops, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) đang xem xét các quy định mới đối với công nghệ và thiết bị nội thất ô tô, trong bối cảnh nhiều hãng xe chạy đua trang bị màn hình lớn cùng hàng loạt tính năng điện tử.

Theo đề xuất, màn hình thông tin giải trí cỡ lớn, màn hình hiển thị trên kính lái (HUD) và các loại màn hình khác có thể phải trải qua đánh giá về mức độ an toàn khi lái xe, khả năng chịu va chạm và độ tin cậy trong điều kiện khắc nghiệt trước khi được đưa ra thị trường.

Những thiết kế màn hình bị đánh giá gây mất tập trung quá mức có nguy cơ không được chấp thuận đưa vào sản xuất và sử dụng. Cơ quan quản lý của Trung Quốc cũng xem xét khả năng cấm màn gập trên ô tô, dù chưa có mẫu xe thương mại nào có trang bị loại màn hình này.

Ngoài màn hình, ghế "không trọng lực" có khả năng ngả sâu, tích hợp bệ đỡ chân cũng nằm trong diện xem xét hạn chế. Trung Quốc có thể cấm sử dụng chế độ ghế này khi xe đang di chuyển do những lo ngại về an toàn.

Các đề xuất khác bao gồm siết chặt đèn LED chiếu sáng ban ngày với thiết kế thiếu an toàn và hạn chế điều khiển bằng giọng nói đối với một số chức năng quan trọng như bật đèn pha, mở cửa hoặc mở nắp ca-pô.

Nếu được thông qua, quy định mới dự kiến áp dụng với xe sản xuất từ ngày 1/1/2027. Những mẫu xe đã có mặt trên thị trường phải hoàn tất việc cập nhật, thay đổi cho phù hợp trước ngày 1/7/2027. Theo CNEVPost, xe không đáp ứng yêu cầu có thể bị triệu hồi hoặc ngừng sản xuất.

Động thái này cho thấy Trung Quốc đang xem xét lại xu hướng đưa ngày càng nhiều công nghệ điện tử vào ô tô, đặc biệt là thiết kế nội thất phụ thuộc vào màn hình cảm ứng. Trước đó, nước này đã siết quy định đối với tay nắm cửa điện tử dạng bật ra, vốn khá phổ biến trên nhiều mẫu xe hiện đại.

(Theo Carscoops)

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