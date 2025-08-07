Tối 7/8, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ việc một cán bộ thuộc Tổ CSGT địa bàn Nha Trang bị người đàn ông mang quốc tịch Nga tấn công khi đang làm nhiệm vụ, khiến bị thương ở vùng miệng.

Phòng CSGT đã có báo cáo gửi Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.

CSGT bị người đàn ông nước ngoài đấm vào miệng, gây thương tích. Ảnh: N.X

Theo thông tin, sáng cùng ngày, Tổ công tác của Tổ CSGT địa bàn Nha Trang được điều động đến hiện trường để xử lý vụ va chạm giao thông xảy ra tại khu vực đường Trần Phú giao với đường Tuệ Tĩnh (phường Nha Trang).

Tại hiện trường, một cán bộ trong tổ công tác đã tiến hành hòa giải vụ va chạm giữa xe máy do một người đàn ông quốc tịch Nga điều khiển và một phương tiện khác.

Trong quá trình lực lượng chức năng đang làm việc, người đàn ông Nga này yêu cầu được nhận lại xe máy để rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, khi yêu cầu không được đáp ứng, người này bất ngờ dùng tay đấm thẳng vào miệng một trung tá CSGT, khiến bị thương và chảy máu ở phần mặt.

Ngay sau đó, tổ công tác cùng công an địa phương nhanh chóng khống chế và đưa người đàn ông quốc tịch Nga về trụ sở công an để làm việc.

Công an phường Nha Trang đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.