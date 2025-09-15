Dự án Trung tâm quốc gia giống hải sản Nam Bộ trước đây thuộc thị trấn Phước Hải, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TPHCM), do Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 2, Bộ NN-PTNT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) làm chủ đầu tư.

Dự án được Bộ NN-PTNT phê duyệt đầu tư từ đầu những năm 2000, với mục tiêu nghiên cứu, sản xuất giống thủy sản chất lượng cao, cung ứng cho các tỉnh Nam Bộ.

Dự án có tổng diện tích 30ha, với các hạng mục gồm: khu cá biển, khu giáp xác, khu nhuyễn thể. Ngoài ra còn các hạng mục nhà xưởng, nhà làm việc, hệ thống ống bơm, hồ ương giống... Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 80 tỷ đồng, được thực hiện từ năm 2008-2013.

Tuy nhiên, đến nay dự án mới chỉ hoàn thành các hạng mục khu nhà làm việc chính, hệ thống các hồ ao, trạm biến áp cung cấp điện... Sau một thời gian hoạt động, trung tâm rơi vào cảnh hoạt động cầm chừng, rồi gần như bỏ hoang. Hiện nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp nghiêm trọng.

Ghi nhận của PV VietNamNet vào ngày 14/9 cho thấy, bên ngoài con đường dẫn vào trung tâm là cảnh tượng tiêu điều, khuôn viên bên trong cỏ dại mọc um tùm. Căn nhà bảo vệ và khu nhà làm việc trống hoác, cửa đóng then cài.

Hiện trạng dãy nhà làm việc tại trung tâm bị bỏ trống, cỏ mọc bao quanh.

Tại các phòng đều khóa cửa từ nhiều năm qua, trang thiết bị đã hoen rỉ, hư hỏng, hạ tầng xuống cấp theo thời gian.

Bên trong, một số thiết bị từng nhập về phục vụ sản xuất nay đã hư hỏng, mái che các hồ ương giống không còn, chỉ trơ trọi khung sắt. Hệ thống đường nội bộ nứt nẻ, nhiều đoạn sụt lún.

Những hồ xi măng từng dùng để ương nuôi con giống giờ chỉ còn là những vũng nước đục, rêu phủ kín, nổi lềnh bềnh.

Nhìn từ trên cao có thể thấy cảnh nước đục đen ngòm, mái che không còn tại các hồ ao từng nuôi ương con giống. Việc trung tâm xuống cấp, không phát huy được công năng khiến nhiều người dân nuôi trồng thủy sản trong khu vực tiếc nuối.

Theo tìm hiểu, dự án Trung tâm quốc gia giống hải sản Nam Bộ dừng thi công từ năm 2020 do thiếu vốn, sau đó rơi vào cảnh bỏ hoang, không còn hoạt động. Dự án nằm trong tổng thể dự án trung tâm giống thủy sản tập trung Phước Hải có diện tích 149,4ha được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) phê duyệt từ tháng 6/2015.

Sau đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị chủ đầu tư, ngành chức năng sớm có phương án nâng cấp, tái vận hành để khai thác hiệu quả. Tuy nhiên, đến nay dự án này vẫn rơi vào cảnh hoang tàn, gây lãng phí.