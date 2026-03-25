Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 họp từ ngày 23-25/3 tại Thủ đô Hà Nội.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua nội dung các văn kiện, nghị quyết: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa 14; chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14; quy định thi hành Điều lệ Đảng; quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 14; quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.

Trung ương cũng thông qua Nghị quyết về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; Nghị quyết về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Ảnh: TTXVN

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện các văn kiện, nghị quyết trên để ban hành, tổ chức thực hiện.

Trung ương biểu quyết thống nhất giới thiệu nhân sự để kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 bầu chức danh lãnh đạo chủ chốt cơ quan nhà nước khóa 16, nhiệm kỳ 2026-2031 theo quy định.

Trung ương đồng ý tờ trình của Bộ Chính trị về cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước và phương án giới thiệu nhân sự đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước khóa 16 nhiệm kỳ 2026-2031.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị căn cứ kết quả lấy ý kiến giới thiệu của Trung ương, biểu quyết chính thức giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo của cơ quan nhà nước khóa 16, nhiệm kỳ 2026 - 2031 để làm thủ tục trình Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn theo quy định.

Trung ương bầu bổ sung ông Nghiêm Xuân Thành, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa giữ chức ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý chủ trương chuyển Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ sang là đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ngoài ra, Trung ương đồng ý chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.