Theo nhiều nghiên cứu lâm sàng, mật độ người chăm sóc mới là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến tốc độ hồi phục của người mẹ, khả năng nuôi con bằng sữa mẹ thành công, sức khỏe tinh thần sau sinh và sự ổn định của trẻ sơ sinh.

Có một câu hỏi rất ít khi được nhắc đến, và nó cũng được xem là yếu tố quan trọng, quyết định chất lượng và sự an toàn trong chăm sóc bà mẹ sau sinh và trẻ em sơ sinh, đó là tỉ lệ người chăm sóc trên một người mẹ và em bé là bao nhiêu.

“Tại The Joyful Nest, chúng tôi tin rằng đây chính là chỉ số cốt lõi trong chăm sóc sau sinh và cũng là điều mọi gia đình nên hiểu rõ trước khi đưa ra quyết định”, đại diện Trung tâm chăm sóc sau sinh The Joyful Nest chia sẻ.

Vai trò của tỉ lệ người chăm sóc trong trải nghiệm hồi phục

Tại các khoa sản bệnh viện, tỉ lệ người chăm sóc này thường là một y tá cho 6 bệnh nhân hoặc nhiều hơn, trong khi tại các trung tâm phổ biến, con số này dao động từ 1:3 đến 1:5. Tỷ lệ này có thể khiến thời gian phản hồi của các y tá chậm hơn, việc chăm sóc mang tính xử lý tình huống thay vì chủ động, và 1 số công đoạn có thể bị bỏ lỡ.

Trong khi đó, 40 ngày đầu sau sinh là giai đoạn thay đổi sinh lý sâu sắc, khi nội tiết tố của người mẹ biến động mạnh, cơ thể cần hồi phục sau một trong những trải nghiệm thể chất lớn nhất trong cuộc đời, và trẻ sơ sinh bắt đầu thiết lập nhịp bú - ngủ sẽ ảnh hưởng đến những tháng tiếp theo. Đây là giai đoạn chăm sóc quan trọng nhất đối với mẹ và em bé.

Tiêu chuẩn tại The Joyful Nest: chăm sóc cá nhân hóa

Tại The Joyful Nest, mô hình chăm sóc được xây dựng xoay quanh một nguyên tắc: mỗi người mẹ được chăm sóc trọn vẹn, không bị gián đoạn.

“Đội ngũ của chúng tôi bao gồm các chuyên gia tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ có chứng chỉ, y tá có chuyên môn sau sinh, các chuyên gia chăm sóc trẻ sơ sinh và các cố vấn sức khỏe tinh thần. The Joyful Nest hợp tác với tổ chức FHI 360 và sáng kiến Alive & Thrive, đồng thời tham chiếu các hướng dẫn từ WHO và Bộ Y tế Việt Nam để xây dựng quy trình chăm sóc, nhằm đảm bảo toàn bộ hệ thống vận hành dựa trên bằng chứng khoa học, đội ngũ được đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, và mọi chỉ số chăm sóc đều được thiết kế một cách có hệ thống”, đại diện The Joyful Nest cho biết.

Theo đó, đội ngũ tại The Joyful Nest luôn sẵn sàng hỗ trợ mẹ bầu sau sinh cho con bú trong vài phút, không phải vài giờ; theo dõi lâm sàng chủ động theo lịch kiểm tra có cấu trúc; chăm sóc sơ sinh bằng việc quan sát trẻ sơ sinh liên tục bởi các chuyên gia chăm sóc trẻ; luôn để ý sức khỏe tinh thần vì sức khỏe tinh thần được coi là chăm sóc lâm sàng, không phải phụ trợ.

Những câu hỏi trước khi chọn địa chỉ chăm sóc sau sinh

Trước khi chọn địa chỉ chăm sóc sau sinh, The Joyful Nest khuyến nghị khách hàng hỏi những câu hỏi sau:

- Tỷ lệ y tá làm việc trong giờ ban ngày và ban đêm là bao nhiêu?

- Trung tâm có bao nhiêu nhân viên đã được chứng nhận lâm sàng, khác với nhân viên khách sạn?

- Trung tâm có chuyên gia tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ tại chỗ không?

- Quy trình khi hai hoặc nhiều sản phụ cần chăm sóc lâm sàng cùng lúc là gì?

- Các tiêu chuẩn chăm sóc có phù hợp với các khung lâm sàng quốc tế không?

Ở một góc nhìn khác, dịch vụ chăm sóc sau sinh thường được xem là một dịch vụ cao cấp, nhưng trên thực tế, đây là một nhu cầu mang tính lâm sàng thiết yếu. Khi người mẹ được chăm sóc đúng cách, không chỉ sức khỏe của mẹ và bé được cải thiện mà còn tạo nền tảng vững chắc cho toàn bộ hành trình làm cha mẹ phía trước.

Trải nghiệm tiêu chuẩn chăm sóc sau sinh tại The Joyful Nest: www.thejoyfulnest.com

(Nguồn: Công ty TNHH The Joyful Nest)