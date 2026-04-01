Thống kê cho thấy, tỷ lệ vô sinh hiếm muộn tại Việt Nam hiện nay đang ở khoảng 7,7%, tương đương gần 1 triệu cặp vợ chồng, với xu hướng ngày càng trẻ hóa và gia tăng. Đặc biệt, 50% số ca vô sinh nằm ở độ tuổi dưới 30, trong đó vô sinh thứ phát chiếm hơn 50% và có xu hướng tăng từ 15-20% mỗi năm. Đáng chú ý, tỷ lệ vô sinh thứ phát (sau một lần có thai) đang có xu hướng gia tăng đáng kể.

Cụ thể, nam giới chiếm 40% nguyên nhân gây vô sinh, hiếm muộn với các các ca bệnh liên quan chất lượng tinh trùng kém, giãn tĩnh mạch tinh. 40% tiếp theo thuộc về nữ giới do tắc vòi trứng, buồng trứng đa nang. 20% do cả hai và không rõ nguyên nhân.

Sự hợp tác của Bệnh viện Đa khoa Hà Nội, Trung tâm IVF Hà Nội và Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Genea (Australia) đem lại cơ hội cho các cặp vợ chồng hiếm muộn. Ảnh: BVCC

Các chuyên gia cũng chỉ ra, nguyên nhân chính gây vô sinh, hiếm muộn tại Việt Nam chủ yếu liên quan nhiễm môi trường, lối sống không lành mạnh (hút thuốc, rượu bia), căng thẳng và việc kết hôn/sinh con muộn.

Những số liệu trên cho thấy, vấn đề vô sinh, hiếm muộn đang ngày càng trở nên nan giải, bức xúc trong đời sống xã hội Việt Nam, ảnh hưởng đến chất lượng giống nòi, cán cân dân số và nhiều tác động xã hội khác.

Trước thực trạng đó, sáng 1/4, tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nội, Trung tâm IVF Hà Nội đã phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Genea (Australia) tổ chức lễ trao chứng nhận hợp tác nâng cao chất lượng phòng lab IVF.

Sự hợp tác của nhiều bệnh viện đem lại lợi ích lớn cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Sự kiện quan trọng này được cho là sẽ mở ra cơ hội chuẩn hóa và nâng cao chất lượng phòng lab IVF theo tiêu chuẩn quốc tế - bước tiến mới cho lĩnh vực hỗ trợ sinh sản tại Việt Nam, góp phần quan trọng nâng cao tỷ lệ thành công điều trị vô sinh, hiếm muộn.

Chia sẻ về bước tiến quan trọng này, ThS.BS Nguyễn Duy Phương - Giám đốc Trung tâm IVF Hà Nội cho biết, việc thiết lập hợp tác với Genea không chỉ mang ý nghĩa trao đổi kinh nghiệm mà còn hướng tới chuẩn hóa quy trình vận hành phòng lab IVF theo các tiêu chuẩn quốc tế, yếu tố then chốt ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả điều trị.

“Trước nhu cầu ngày càng cao của các gia đình hiếm muộn, việc nâng cao chất lượng điều trị là ưu tiên hàng đầu. Hợp tác chuyên môn với các đối tác quốc tế giúp chúng tôi từng bước hoàn thiện quy trình, tiệm cận các tiêu chuẩn cao hơn trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản”, ThS.BS Nguyễn Duy Phương nhấn mạnh.

Các bác sĩ Việt Nam ngày càng được tiếp cận nhiều công nghệ tiên tiến. Ảnh: BVCC

Trong khi đó, bà Diana Bùi - Giám đốc Phôi học lâm sàng, Đại diện phía Genea cũng cho rằng: “Việc hợp tác không chỉ dừng lại ở trao đổi kinh nghiệm, mà còn hướng tới nâng cao hiệu quả điều trị và mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh”.

Còn TS Dean E. Morbeck - Giám đốc Khoa học tại Genea Sydney thì đánh giá: “Đây là nền tảng cho các hoạt động hợp tác mang tính chiến lược, góp phần thúc đẩy phát triển chuyên môn trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản tại Việt Nam nói chung và Trung tâm IVF Hà Nội nói riêng”.

Các hoạt động trao đổi chuyên môn giữa hai đơn vị đã được triển khai trong nhiều ngày, tập trung vào kiểm soát chất lượng phòng lab, điều kiện môi trường nuôi cấy và đào tạo nhân sự phôi học cùng những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả điều trị, góp phần nâng cao tỷ lệ thành công trong điều trị và mang lại thêm cơ hội cho các cặp vợ chồng hiếm muộn.