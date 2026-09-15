Sáng 15/9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ tại Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông Dương Đức Huy được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/9.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Dương Đức Huy. Ảnh: Báo Lào Cai

Trước khi được bổ nhiệm, ông Dương Đức Huy là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai.

Ông Huy có trình độ Tiến sĩ Di truyền và chọn giống cây trồng, Thạc sĩ Khoa học nông nghiệp, Cử nhân đại học chuyên ngành Trồng trọt. Quá trình công tác và nghiên cứu của ông gắn với lĩnh vực nông nghiệp.

Theo thông tin được công bố, ông Huy từng tham gia nghiên cứu, chọn tạo các giống lúa lai LC25, LC212 và LC270 mang thương hiệu Lào Cai; lai chuyển gen kháng bạc lá vào các giống lúa do Lào Cai chọn tạo.

Năm 2022, ông Huy là một trong 62 người được tôn vinh “Nhà khoa học của Nhà nông”.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Huy cho biết sẽ cùng tập thể Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển ngành nông nghiệp.