Sáng 10/8, Công an tỉnh Lào Cai tổ chức lễ thông báo, công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Trịnh Khắc Cường, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ Bộ Công an giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai kể từ ngày 12/8.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng trao quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai cho Đại tá Trịnh Khắc Cường. Ảnh: Cổng TTĐT Lào Cai

Người tiền nhiệm của Đại tá Trịnh Khắc Cường là Thiếu tướng Cao Minh Huyền được điều động giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng chúc mừng Thiếu tướng Cao Minh Huyền và Đại tá Trịnh Khắc Cường được giao trọng trách mới.

Thứ trưởng tin tưởng trên cương vị công tác mới, hai cán bộ sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy tinh thần đoàn kết và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại tá Trịnh Khắc Cường, tân Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Cổng TTĐT Lào Cai

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Cao Minh Huyền và Đại tá Trịnh Khắc Cường cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo các cấp; khẳng định sẽ tiếp tục phát huy năng lực, giữ vững đoàn kết và cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước khi nhận nhiệm vụ mới, Đại tá Trịnh Khắc Cường từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác trong lực lượng công an. Ông từng là Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum, Phó chánh Văn phòng Bộ Công an. Tháng 4/2026, ông được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ.