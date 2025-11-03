Sự xuất hiện của Lý Nhã Kỳ trong vai trò Trưởng ban giám khảo Miss Cosmo TPHCM 2026 gây sự chú ý truyền thông. Người đẹp vui mừng khi được tin tưởng bầu chọn vào vị trí này với kinh nghiệm trong nghệ thuật, kinh doanh và hoạt động ngoại giao và tư cách lãnh sự danh dự Rumani tại Việt Nam.

Người đẹp Lý Nhã Kỳ.

Lý Nhã Kỳ bày tỏ ngưỡng mộ phụ nữ tài năng, đặc biệt là những người đẹp làm chính trị, kinh doanh, nghệ thuật và truyền tải năng lượng tích cực, cuộc sống tích cực cho mọi người, nhất là giới trẻ.

Cô tin tưởng ban giám khảo toàn nữ và yên tâm vì BTC có tiêu chí minh bạch, công khai chấm như truyền hình thực tế để mọi người thấy vẻ đẹp không chỉ là hình thể mà còn là trí thức, trí tuệ và bản lĩnh, lập trường của phụ nữ khi chinh phục, khám phá giá trị bản thân.

Trả lời riêng với VietNamNet, với kinh nghiệm làm giám khảo và tư duy của doanh nhân, Lý Nhã Kỳ không chỉ tìm hoa hậu cho đêm chung kết mà còn tìm đại sứ thương hiệu đồng hành lâu dài với vương miện. Vẻ đẹp chỉ là điều kiện cần, không phải yếu tố quyết định.

"Vẻ đẹp sẽ phai nhưng giá trị con người thì trường tồn. Tôi tìm kiếm giá trị bền vững - sức ảnh hưởng tích cực và khả năng lan tỏa", cô nói. Phẩm chất, tư cách và đạo đức chính là nền móng.

Cô áp dụng 3 phương pháp đánh giá: Một là quan sát "không chính thức" ở hậu trường - cách thí sinh tương tác với ê-kíp, nhân viên và đối thủ khi nghĩ rằng không ai để ý. Hai là đánh giá khả năng xử lý áp lực, lúc bản chất thật dễ bộc lộ nhất. Ba là vòng phỏng vấn kín với các câu hỏi tình huống mang tính đạo đức. Cách các thí sinh cấu trúc câu trả lời, sự logic và đặc biệt là sự chân thật (dù có thể còn vụng về) sẽ tiết lộ toàn bộ phẩm chất bên trong.

Về nguy cơ kết quả của các cuộc thi hoa hậu bị phản ứng trái chiều hoặc quy chụp "thiên vị cá nhân" do quen biết trong ngành dù công tâm tới đâu, Lý Nhã Kỳ thẳng thắn bày tỏ: "Đó là phần tất yếu. Muốn cầm cân nảy mực, phải chấp nhận sức nặng của nó".

Cô phân tích "cái đẹp" vốn chủ quan nên không bao giờ có kết quả làm hài lòng 100% khán giả. Áp lực dư luận là điều trưởng ban giám khảo phải chấp nhận.

Trách nhiệm của trưởng ban giám khảo là đảm bảo công bằng tuyệt đối theo barem rõ ràng. Mỗi giám khảo có phiếu điểm độc lập, kết quả là tổng hòa của tập thể, không phải quyết định một cá nhân.

"Áp lực lớn nhất không phải dư luận mà là phải công bằng với 30-40 thí sinh đã nỗ lực hết mình. Chúng tôi nợ các em kết quả công tâm. Khi làm được điều đó, chúng tôi hoàn toàn ngẩng cao đầu trước mọi phản ứng. Dư luận có thể ồn ào nhưng thời gian sẽ là câu trả lời công bằng nhất", Lý Nhã Kỳ kết luận.

Ngoài Lý Nhã Kỳ, ban giám khảo gồm Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh, Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 Lê Âu Ngân Anh, Hoa hậu toàn cầu 2025 Nguyễn Đình Như Vân...

Cuộc thi nhận hồ sơ từ đầu tháng 11/2025 đến đầu tháng 1/2026. Tiêu chí dự thi được mở rộng: thí sinh không cần có quê quán TPHCM, chỉ cần cư trú trên 6 tháng tại thành phố, độ tuổi 18-33, chiều cao trên 1,65m và chưa lập gia đình. BTC giải thích TPHCM là "đầu tàu" tập trung nhiều thí sinh tiềm năng nên việc mở rộng cho những người đang sinh sống và làm việc tại đây sẽ nâng cao chất lượng cuộc thi.

Đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 14/3/2026, gồm các phần: múa mở màn với ca khúc sáng tác riêng, trình diễn trang phục dân tộc (Top 30), áo tắm (Top 20), dạ hội kèm chia sẻ dự án xã hội (top 10) và ứng xử (top 5).

Chủ đề The new iconic hướng đến những gương mặt thế hệ mới có nội lực, bản lĩnh, vẻ đẹp hiện đại, hành động theo đuổi mục tiêu và tạo giá trị cho cộng đồng. BTC nhấn mạnh cuộc thi không chỉ tìm kiếm vẻ đẹp ngoại hình mà còn trí thức, tư duy và đóng góp xã hội, tôn vinh những phụ nữ biết nắm bắt thời cơ và có tinh thần hội nhập quốc tế.

Miss Cosmo TPHCM 2026 có nhiều điểm mới với 5 hoạt động tại Cosmo Camp: Vision Clash (Tri thức), Illuminate (Tài năng), Slay in Time (Thời trang), Impact Trail (Văn hóa) và Overheat (Thể thao - Pickleball).

Minh Dũng

Ảnh: BTC, video: Meow

