Được xây dựng từ năm 1959 bởi Hội Phật giáo tỉnh Quảng Trị, Trường Bồ Đề không chỉ là một cơ sở giáo dục mà còn là biểu hiện sinh động của tinh thần nhập thế, gắn đạo với đời của Phật giáo. Trong suốt những năm hoạt động, nhà trường đào tạo học sinh từ lớp 6 đến lớp 12, trong đó có nhiều em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn được cưu mang, tạo điều kiện học tập.

Di tích Trường Bồ Đề, công trình mang dấu tích chiến tranh tại Quảng Trị. Ảnh: Ngọc Vũ

Tại Trường Bồ Đề Quảng Trị, tinh thần Phật giáo được truyền tải một cách nhẹ nhàng. Các môn học về Phật pháp không nằm trong các kỳ thi tốt nghiệp, nhưng với nội dung nhân văn, gần gũi, hầu hết học sinh đều tự nguyện tham gia, kể cả những em không theo đạo. Bên cạnh việc trang bị kiến thức, nhà trường chú trọng nuôi dưỡng nhân cách, đề cao giá trị từ bi, lòng yêu thương con người.

Tường lớp học loang lổ vết đạn bom. Ảnh: Ngọc Vũ

Sự ra đời của ngôi trường gắn với phong trào “tiết kiệm gạo Bồ Đề” – một sáng kiến giàu tính nhân văn, huy động sự chung tay của tăng ni, Phật tử và người dân địa phương. Từ những hạt gạo chắt chiu, một ngôi trường đã được dựng nên, không chỉ để dạy chữ mà còn nuôi dưỡng lòng nhân ái, mở ra cơ hội đổi đời cho nhiều thế hệ học sinh trong bối cảnh xã hội còn nhiều thiếu thốn.

Không chỉ là nơi gieo chữ, trong cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, Trường Bồ Đề còn trở thành một điểm chốt chiến đấu quan trọng, nơi diễn ra nhiều trận giao tranh ác liệt.

Bàn thờ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Ngọc Vũ

Giữa hàng trăm nghìn tấn bom đạn trút xuống thị xã Quảng Trị, gần như toàn bộ khu vực bị san phẳng, Trường Bồ Đề vẫn trụ lại như một nhân chứng sống, mang trên mình chi chít vết thương của chiến tranh. Đó là những bức tường loang lổ vết đạn, trần nhà thủng lỗ chỗ, những mảng bê tông vỡ nát… vẫn được giữ gần như nguyên trạng cho đến hôm nay.

Không gian bên trong được gia cố phục vụ tham quan. Ảnh: Ngọc Vũ

Sau chiến tranh, công trình được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia (năm 1986), đến năm 2013 trở thành một phần của Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị. Những năm gần đây, địa phương đã tiến hành tu bổ, gia cố nhằm bảo tồn nguyên trạng, đồng thời phục vụ tham quan, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Cầu thang còn trơ khung sau chiến tranh. Ảnh: Ngọc Vũ

Hành lang đổ nát in hằn dấu tích thời gian. Ảnh: Ngọc Vũ

Ngày nay, Trường Bồ Đề không còn là một ngôi trường đúng nghĩa, mà trở thành một “lớp học đặc biệt” – nơi không có bảng đen, phấn trắng, mà là những bức tường mang đầy dấu tích chiến tranh. Mỗi vết đạn, mỗi mảng tường sụp đổ đều kể lại câu chuyện về sự hy sinh, lòng quả cảm và khát vọng hòa bình của dân tộc.

Trong không gian tĩnh lặng, nhiều người khi đặt chân đến đây không khỏi xúc động. Trường Bồ Đề không chỉ là một điểm đến lịch sử, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về giá trị của hòa bình – điều được đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ.

Chiếc loa cũ, nhân chứng của một thời lửa đạn. Ảnh: Ngọc Vũ

Những bức tường chi chít vết đạn. Ảnh: Ngọc Vũ

Bê tông mục nát, dây thép trơ ra như vết thương lịch sử. Ảnh: Ngọc Vũ