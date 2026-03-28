Sáng 28/3 tại Hà Nội, Chi hội Nhà văn Công an tổ chức lễ trao giải cuộc thi thơ Xuân mới, khép lại hành trình hơn hai tháng phát động và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng sáng tác.

Theo BTC, cuộc thi năm nay thu hút 1.118 tác giả với hơn 3.000 tác phẩm dự thi. Số lượng tham gia ấn tượng cho thấy sức lan tỏa rộng rãi, đồng thời phản ánh sự quan tâm của công chúng đối với đời sống văn học nghệ thuật, đặc biệt là mảng sáng tác về lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Kết quả chung cuộc, BTC trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 6 giải Tư, 11 giải Ấn tượng và 1 giải Đặc biệt dành cho tác phẩm viết về hình tượng người chiến sĩ Công an xuất sắc nhất.

Giải Nhất thuộc về Đại tá Nguyễn Hữu Quý với ba tác phẩm Viết lại hòn vọng phu, Sông Hồng và Ta như Nguyên đán của nhau. Trong khi đó, giải Đặc biệt được trao cho Thượng tá Lý Hoàng Cung, Trưởng Công an xã Lao Chải (Lào Cai) với chùm thơ Xuân trên đỉnh trời, Xuân về Dào Sa, Xuân nhớ người.

Chia sẻ với PV VietNamNet sau khi nhận giải, Thượng tá Lý Hoàng Cung cho biết những bài thơ của chị là kết quả của quá trình tích lũy cảm xúc lâu dài từ công việc và cuộc sống. "Khi cuộc thi được phát động, những cảm xúc đã được ủ từ lâu bỗng bật ra tự nhiên. Tôi viết bằng những gì mình đã trải qua nên mọi thứ đều chân thực, không gượng ép", chị nói.

Gắn bó với ngành công an từ năm 1997, Thượng tá Lý Hoàng Cung coi thơ ca là nguồn năng lượng tích cực giúp mình sống sâu sắc hơn với nghề. Theo chị, thơ không tách rời công việc mà còn giúp người viết thêm thấu cảm với đồng đội và những số phận trong đời sống. Trong sáng tác, chị dành nhiều cảm xúc để khắc họa hình ảnh tập thể - những con người âm thầm làm nên bình yên nơi cơ sở.

Với chủ đề Mùa xuân - Đất nước - Con người, cuộc thi thơ Xuân mới là không gian để các tác giả thể hiện tình yêu quê hương, niềm tin vào tương lai và những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam.

Trung tướng Hữu Ước, Chủ tịch Chi hội Nhà văn Công an, nhấn mạnh nhiều tác phẩm đã khắc họa sâu sắc hình tượng người chiến sĩ CAND - biểu tượng của trách nhiệm, lòng dũng cảm và tinh thần phụng sự Tổ quốc, nhân dân. Đây cũng chính là nguồn cảm hứng quan trọng làm nên thành công của cuộc thi.

Đánh giá về chất lượng, nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật nhận định cuộc thi là minh chứng cho sức sống bền bỉ của thơ ca trong đời sống tinh thần người Việt. "Xuân mới đã mang đến một sinh khí vừa tươi trẻ, vừa sâu lắng cho làng văn những ngày đầu năm", ông nói.

Bên cạnh đó, Ban giám khảo cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như lối viết còn nặng tự sự, ép vần hay mang tính minh họa, tuyên truyền. Dẫu vậy, theo Hội đồng nghệ thuật, giá trị cốt lõi của thơ vẫn nằm ở khả năng chạm tới cảm xúc người đọc và những tác phẩm vượt qua khuôn khổ giải thưởng sẽ tiếp tục lan tỏa trong đời sống.