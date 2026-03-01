Tối 3/3 (Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ), Ngày thơ Việt Nam lần thứ 24 năm 2026 với chủ đề Trước biển lớn đã diễn ra tại tỉnh Quảng Ninh. Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự và gióng trống mở màn đêm thơ.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long gióng trống mở màn đêm thơ. Ảnh: Đức Tuân

Phát biểu tại đêm thơ, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều cho biết, Ngày thơ Việt Nam lần thứ 24 được tổ chức vào giai đoạn đặc biệt của đất nước. Đó là giai đoạn mà khát vọng và ý chí của toàn Đảng, toàn dân đã hòa vào thành một, trở thành một dòng chảy bước ra biển lớn.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều. Ảnh: Đức Tuân

"Đất nước chúng ta bắt đầu bước vào kỷ nguyên mới, tựa như con tàu mang tên Việt Nam tiến ra biển lớn. Trước biển lớn chứa đựng khát vọng và ý chí của mỗi người dân và cả dân tộc, thơ ca nói riêng và văn hoá nói chung là những cánh buồm đang mở ra để đón nhận những ngọn gió của thời đại để tạo nên sức mạnh cho con tàu mang tên Việt Nam tiến ra biển lớn", nhà văn Nguyễn Quang Thiều nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường

Tại lễ khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường khẳng định, ngày thơ năm nay không chỉ là một sự kiện văn hóa tiêu biểu mà còn mang một thông điệp sâu sắc về khát vọng vươn ra biển lớn của dân tộc, của hội nhập, của sự sáng tạo, của bản lĩnh văn hóa Việt Nam trong thời đại mới. Quảng Ninh luôn xác định văn học nghệ thuật là nguồn lực mềm quan trọng cho sự phát triển lâu dài.

Nhiều tiết mục ấn tượng tại Ngày thơ Việt Nam lần thứ 24.

Mở đầu đêm thơ, theo truyền thống của Ngày thơ Việt Nam là phần trình diễn tổ khúc bài thơ Nguyên Tiêu - Rằm tháng Giêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đọc bài thơ Tháng tư, Trường Sa do mình sáng tác.

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đọc bài thơ "Tháng tư, Trường Sa"

Ở tuổi 85, nhà thơ Hữu Thỉnh vẫn mẫn tiệp. Ông chia sẻ bài Thơ viết ở biển được sáng tác trong lần đi phơi tôm. Trong lúc canh không để chim ăn mất tôm, ông ngắm nhìn cảnh đẹp vùng đất Quảng Ninh và bài thơ ra đời. Sau này bài thơ được nhạc sĩ Phú Quang phổ thành bài hát dưới tên mới Biển, nỗi nhớ và em.

Tiếp sau đó, nhà thơ Thuận Hữu đọc bài thơ Biển trong anh. Nhà thơ Lữ Mai - một trong những tác giả trẻ đắm đuối với chủ đề biển đảo Tổ quốc Việt Nam đọc trường ca Ngang qua bình minh - tác phẩm từng đạt giải thưởng của Hội nhà văn Việt Nam...

Ngày thơ năm nay tiếp tục có sự tham gia của nhà thơ Mỹ Bruce Weigl, ông là một trong hai cựu chiến binh Mỹ đã được Tổng Bí thư Tô Lâm trực tiếp trao tặng Huân chương Hữu nghị năm 2024 vì có đóng góp tích cực quảng bá, giới thiệu văn học Việt Nam ra thế giới và góp phần xây dựng nhịp cầu hữu nghị giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Nhà thơ Hữu Thỉnh đọc bài "Thơ viết ở biển"