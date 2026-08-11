Sau khi công bố điểm trúng tuyển đợt 1, UTM chính thức triển khai tuyển sinh đại học chính quy đợt 2 năm 2026, dành cho thí sinh trên cả nước đang quan tâm và mong muốn theo học tại trường.

Trong đợt này, UTM nhận hồ sơ theo các phương thức gồm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và xét kết quả học tập THPT (học bạ).

Đối với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, mức điểm nhận hồ sơ từ 15 điểm; riêng ngành Luật và Luật kinh tế từ 20 điểm. Với phương thức xét kết quả học tập THPT, mức điểm nhận hồ sơ từ 18 điểm; riêng ngành Luật và Luật kinh tế từ 22 điểm.

Năm 2026, UTM tuyển sinh 17 ngành thuộc nhiều lĩnh vực như công nghệ, kỹ thuật, kinh tế, kinh doanh, tài chính, kế toán, marketing, logistics, luật, ngôn ngữ, du lịch và quản lý. Thí sinh có thể căn cứ vào kết quả học tập, sở thích và định hướng nghề nghiệp để lựa chọn ngành phù hợp.

Đại diện UTM cho biết, việc triển khai tuyển sinh đợt 2 nhằm tạo điều kiện để những thí sinh đang quan tâm và mong muốn học tập tại UTM có thể chủ động đăng ký xét tuyển và lựa chọn ngành học phù hợp.

Chính sách và học bổng thiết thực dành cho tân sinh viên

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển trực tuyến thông qua mã QR hoặc khai báo thông tin xét tuyển qua link: https://news.utm.edu.vn/tuyen-sinh

Thông tin liên hệ:

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (UTM)

Mã trường: DCQ

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(Nguồn: UTM)