Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển bổ sung khoảng 420 chỉ tiêu với mức điểm nhận hồ sơ 19-20 tùy ngành. Các ngành tuyển bổ sung gồm: Kế toán, Phân tích và kiểm toán, Hệ thống thông tin quản lý, Tin học và Kỹ thuật máy tính, Phân tích dữ liệu kinh doanh, Marketing, Quản lý, Tự động hóa và tin học, Công nghệ thông tin ứng dụng.

Trường tuyển thí sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hoặc điểm HSA còn thời hạn đạt ngưỡng từ 19/30 điểm trở lên. Các thí sinh phải chưa trúng tuyển hoặc đã trúng tuyển nhưng chưa xác nhận nhập học vào trường nào. Thí sinh đã xác nhận nhập học tại một đơn vị đào tạo không được tham gia xét tuyển bổ sung, trừ trường hợp được đơn vị đào tạo đó cho phép.

Thời gian trường nhận hồ sơ từ ngày 12/8 đến hết 17h ngày 23/8.

Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển bổ sung 233 chỉ tiêu cho các ngành: Nhật Bản học, Khoa học và Kỹ thuật máy tính, Công nghệ kỹ thuật Chip bán dẫn, Cơ điện tử thông minh và sản xuất theo phương thức Nhật Bản, Công nghệ thực phẩm và sức khỏe, Nông nghiệp thông minh và bền vững, Kỹ thuật Xây dựng, Đổi mới và phát triển toàn cầu.

Trước đó, nhà trường công bố điểm trúng tuyển năm 2026 với các ngành/chương trình đào tạo. Điểm chuẩn vào trường dao động 20-21,25 điểm. Ngành Công nghệ kỹ thuật Chip bán dẫn có điểm chuẩn cao nhất. Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung bằng với điểm chuẩn đợt 1.

Nhà trường dự kiến tuyển sinh bổ sung sau ngày 14/8.

Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển bổ sung 3 chương trình: Quản trị và An ninh, Quản trị An ninh phi truyền thống, Quản trị dịch vụ khách hàng và chăm sóc sức khỏe. Trường xét tuyển từ 19 điểm và môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT từ 5 điểm trở lên (hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tương đương).

Đại học Phenikaa

Đại học Phenikaa thông báo tuyển bổ sung hơn 70 ngành/chương trình đào tạo với mức điểm nhận hồ sơ theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT từ 18 đến 25 điểm. Trong đó, ngành Khoa học và Công nghệ bán dẫn, ngành Khoa học máy tính cùng có điểm nhận hồ sơ từ 25, ngành Y khoa có điểm nhận hồ sơ từ 23.

Ngoài xét điểm thi tốt nghiệp THPT, trường còn tuyển theo nhiều phương thức khác như xét học bạ, xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội; kết quả kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội; kết quả kỳ thi SPT của Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội hoặc kỳ thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT.

Thời gian đăng ký xét tuyển bổ sung từ ngày 10/8 đến 12h ngày 22/8.

Trường Đại học CMC

Trường Đại học CMC thông báo tuyển bổ sung 300 chỉ tiêu cho 19 ngành, chương trình đào tạo tại hai cơ sở Hà Nội và TPHCM. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT vào các ngành dao động 17,03-20,18.

Ngoài ra, trường còn tuyển theo phương thức xét học bạ, xét điểm thi đánh giá năng lực Trường Đại học CMC.

Trường Đại học FPT

Trường Đại học FPT thông báo xét tuyển bổ sung 1.300 chỉ tiêu các ngành Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Khoa học máy tính, Công nghệ truyền thông, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc.

Trường áp dụng phương thức xét tuyển kết hợp giữa kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT và kết quả học tập lớp 12. Điểm kết hợp = (Điểm thi tốt nghiệp THPT + (Điểm trung bình lớp 12 × 3)/2.

Thời gian đăng ký xét tuyển bổ sung từ 8h ngày 10/8.