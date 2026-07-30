Buổi làm việc giữa Trường Tài năng UEH.ISB và Đại học Fu Jen

Tham dự buổi làm việc có PGS.TS Trần Hà Minh Quân, Hiệu trưởng Trường Tài năng UEH.ISB; PGS.TS Trần Phương Thảo, Phó Hiệu trưởng Trường Tài năng UEH.ISB; GS. Yichen Lan, Hiệu trưởng Đại học Fu Jen (FJCU) và giảng viên của hai trường.

Mở rộng hợp tác từ chiến lược quốc tế hóa của UEH

Buổi làm việc giữa UEH và FJCU là một hoạt động trong chuỗi UEH 50+ Global Partners in 5 Continents - chương trình được triển khai xuyên suốt năm 2026 hướng đến dấu mốc 50 năm thành lập UEH. Với mục tiêu kết nối hơn 50 đối tác trên năm châu lục, sáng kiến này góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác học thuật, đào tạo và nghiên cứu quốc tế, đồng thời tạo thêm cơ hội học tập, trao đổi và phát triển cho người học.

Là một trong những trường đại học có lịch sử hơn 100 năm tại Đài Loan (Trung Quốc), FJCU đào tạo đa lĩnh vực từ kinh doanh, khoa học xã hội, truyền thông, kỹ thuật đến y khoa. Nhà trường có cộng đồng sinh viên quốc tế đến từ nhiều quốc gia và nhiều năm xuất hiện trong các bảng xếp hạng đại học quốc tế như QS World University Rankings và Times Higher Education.

Trên nền tảng hợp tác đã được xây dựng trong nhiều năm, UEH và FJCU tiếp tục trao đổi về các định hướng phát triển chương trình đào tạo quốc tế, nghiên cứu học thuật, trao đổi sinh viên, giao lưu văn hóa, học tập ngắn hạn và kết nối giảng viên. Đại diện hai trường cũng thực hiện nghi thức UEH Flag Journey (hành trình trao cờ UEH tại các đối tác quốc tế), đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị.

Trong chiến lược quốc tế hóa của UEH, các trường thành viên và đơn vị đào tạo đóng vai trò trực tiếp triển khai các chương trình hợp tác với từng đối tác. Với FJCU, Trường Tài năng UEH.ISB là đơn vị phụ trách nhiều hoạt động kết nối học thuật. Bên cạnh các chương trình trao đổi sinh viên và học tập ngắn hạn đã triển khai, hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu và phát triển các chương trình quốc tế dành cho sinh viên.

Buổi làm việc còn có sự tham gia của các sinh viên Trường Tài năng UEH.ISB từng tham gia chương trình trao đổi tại FJCU. Những chia sẻ về môi trường học tập, trải nghiệm đa văn hóa và quá trình thích nghi với cuộc sống tại Đài Loan cho thấy các hoạt động hợp tác đã mang lại nhiều cơ hội trải nghiệm thực tế cho người học.

Trường Tài năng UEH.ISB và Đại học Fu Jen sẽ cùng nhau đẩy mạnh chương trình Cử nhân liên ngành trong thời gian tới

Hiện thực hóa hợp tác giữa UEH.ISB và FJCU

Một trong những kết quả cụ thể của quá trình hợp tác này là chương trình Cử nhân liên ngành Interdisciplinary Science Pathways (ISP), do Viện ISB, Trường Tài năng UEH.ISB trực tiếp triển khai.

ISP được xây dựng theo mô hình 2+2, gồm hai năm học tại UEH.ISB và hai năm học tại Đại học Fu Jen. Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên được cấp bằng Bachelor’s Program in Interdisciplinary Studies do FJCU cấp.

Toàn bộ chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh. Song song đó, sinh viên học thêm tiếng Hoa (Mandarin) nhằm tăng cường năng lực ngoại ngữ và khả năng thích nghi khi học tập, sinh sống và làm việc trong môi trường khu vực châu Á.

Điểm nổi bật của ISP nằm ở định hướng đào tạo liên ngành. Sinh viên được lựa chọn hai trong bốn lĩnh vực gồm Quản trị toàn cầu (Global Management), Công nghệ toàn cầu (Global Technology), Nghiên cứu toàn cầu (Global Studies) và Phát triển bền vững toàn cầu (Global Sustainability).

Theo UEH.ISB, cấu trúc này được xây dựng nhằm giúp người học kết nối kiến thức giữa nhiều lĩnh vực, phù hợp với xu hướng thị trường lao động khi ranh giới giữa kinh doanh, công nghệ, phát triển bền vững và chính sách ngày càng thu hẹp.

Lộ trình học tập tại Việt Nam và Đài Loan cũng tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận hai môi trường giáo dục trong cùng một chương trình. Hai năm đầu tại UEH.ISB giúp người học xây dựng nền tảng học thuật, ngoại ngữ và kỹ năng nghiên cứu. Hai năm tiếp theo tại FJCU mở rộng cơ hội tham gia các hoạt động học thuật quốc tế, dự án nghiên cứu, chương trình trao đổi sinh viên và giao lưu đa văn hóa cùng cộng đồng người học đến từ nhiều quốc gia.

Theo thông tin tuyển sinh, chương trình có chi phí du học chỉ khoảng 300 triệu đồng cùng chính sách học bổng hấp dẫn từ 20% đến 60% học phí. Điều kiện tiếng Anh đầu vào là IELTS Academic từ 6.0 trở lên với các kỹ năng từ 5.5.

Về định hướng nghề nghiệp, ISP hướng đến các lĩnh vực như quản trị doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo, tư vấn chiến lược, chuyển đổi số, ESG, nghiên cứu và phân tích chính sách hoặc khởi nghiệp. Đây là những nhóm công việc đòi hỏi khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, tư duy liên ngành và năng lực kết nối kiến thức từ nhiều lĩnh vực.

Thông qua chương trình ISP, Trường Tài năng UEH.ISB tiếp tục cụ thể hóa chiến lược quốc tế hóa của UEH bằng các chương trình đào tạo gắn với đối tác quốc tế. Từ nền tảng hợp tác giữa UEH và Đại học Fu Jen, sinh viên có thêm lựa chọn học tập tại hai quốc gia, đồng thời mở rộng cơ hội phát triển học thuật và nghề nghiệp trong môi trường quốc tế.

(Nguồn: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM)