Từ học kỳ mùa thu năm nay, Khoa Luật của Đại học Chicago (Mỹ) sẽ cấm sinh viên năm nhất sử dụng laptop trong lớp. Đây là một phần trong chiến lược mới, nhằm giúp sinh viên hình thành tư duy độc lập trước khi sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ trong học tập và nghề nghiệp.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các trường đại học ngày càng gặp khó khăn khi AI tạo sinh như ChatGPT hay Claude có thể hoàn thành nhiều dạng bài tập, từ viết luận đến giải quyết các tình huống học thuật.

Trước đó, Đại học Brown đã xử lý kỷ luật hàng chục sinh viên sau khi phát hiện một vụ gian lận quy mô lớn có sự hỗ trợ của AI. Vụ việc cho thấy các hình thức bài tập làm ở nhà hoặc kiểm tra từ xa ngày càng khó đảm bảo tính trung thực, khi AI có thể tạo ra câu trả lời chỉ trong vài giây.

Thay vì cấm hoàn toàn AI, Đại học Chicago lựa chọn điều chỉnh chương trình đào tạo để phân tách rõ những kỹ năng sinh viên cần tự rèn luyện và những phần có thể tận dụng AI nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

"Chúng tôi cần đảm bảo sinh viên học cách tự suy nghĩ", Adam Chilton, Hiệu trưởng Khoa Luật Đại học Chicago, nói. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng việc giả định có thể loại bỏ hoàn toàn AI khỏi môi trường học tập là điều không thực tế.

"Chúng ta không thể ngây thơ cho rằng chỉ cần tắt AI là sinh viên sẽ không sử dụng hoặc họ không cần biết đến công nghệ này", ông nói.

Khoa Luật của Đại học Chicago sẽ cấm sinh viên năm nhất dùng laptop trên lớp. Ảnh: Unplash

Theo kế hoạch mới, sinh viên năm nhất sẽ học trong các lớp không sử dụng laptop. Nhà trường cũng tăng số lượng bài thi trực tiếp có giám sát để ngăn việc truy cập tài liệu hoặc công cụ AI trong quá trình làm bài.

Đối với các bài nghiên cứu lớn, sinh viên sẽ phải tham gia phần bảo vệ trực tiếp trước giảng viên để giải thích và bảo vệ lập luận của mình. Hình thức này được kỳ vọng giúp xác định liệu người học có thực sự hiểu nội dung đã trình bày hay chỉ dựa vào AI để hoàn thành bài viết.

Song song với việc siết chặt khâu đánh giá, trường cũng mở rộng đào tạo về AI. Công nghệ này sẽ được tích hợp vào các môn kỹ năng viết pháp lý, đồng thời bổ sung nhiều học phần chuyên sâu về AI. Sinh viên cũng được tiếp cận các công cụ AI dành riêng cho lĩnh vực pháp lý như Harvey và Legora để làm quen với môi trường làm việc thực tế.

Theo ông Chilton, nhiều cơ sở giáo dục đã "hơi chậm chân" khi vẫn duy trì các dạng bài tập về nhà mà sinh viên có thể hoàn thành bằng AI, "mà không cần tự suy nghĩ hay tự học".

Ông cho biết các vụ gian lận liên quan đến AI tại Brown, Harvard và nhiều trường khác làm gia tăng lo ngại rằng sinh viên có thể hoàn thành chương trình đào tạo, nhưng không phát triển được khả năng lập luận và tư duy phản biện.

Thách thức lớn nhất, theo ông, là AI đang trở thành công cụ không thể thiếu trong ngành luật. Nhiều hãng luật hiện kỳ vọng nhân viên mới biết cách sử dụng AI hiệu quả và có trách nhiệm. Vì vậy, việc cấm hoàn toàn công nghệ này không còn là lựa chọn khả thi.

Thay vào đó, Đại học Chicago hướng tới việc tạo ra "không gian cho cả hai phương thức học tập": trước tiên giúp sinh viên rèn luyện khả năng tư duy độc lập, sau đó mới đào tạo cách sử dụng AI một cách có đạo đức và hiệu quả khi đã có nền tảng kiến thức vững chắc.

Xu hướng này phản ánh cách nhiều trường đại học đang điều chỉnh trước sự phát triển nhanh của AI. Thay vì xem AI là mối đe dọa cần loại bỏ, các trường dần coi đây là công cụ nghề nghiệp thiết yếu, đồng thời tìm cách thiết kế lại chương trình học để bảo đảm người học vẫn phát triển được những năng lực cốt lõi mà công nghệ chưa thể thay thế.

(Theo Insider)