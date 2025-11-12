Hiệp hội ASOCIO được thành lập từ năm 1984 tại Tokyo (Nhật Bản), ASOCIO quy tụ 24 quốc gia thành viên, với sứ mệnh thúc đẩy hợp tác, phát triển và đổi mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Giải thưởng ASOCIO Awards là sự kiện thường niên uy tín hàng đầu khu vực, được tổ chức từ năm 2003, nhằm tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp và trường đại học có đóng góp nổi bật trong phát triển công nghệ và chuyển đổi số.

TS. Võ Hoàng Duy - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng nhận giải thưởng ASOCIO Talent Development Award 2025

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) được vinh danh ở hạng mục “Phát triển tài năng” (Talent Development Award) nhờ những thành tựu xuất sắc trong chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số vào đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, thông qua việc đổi mới chương trình đào tạo, áp dụng phương pháp giảng dạy tiên tiến và tích hợp công nghệ giáo dục hiện đại. Bên cạnh đó, giải thưởng cũng ghi nhận các sáng kiến hiệu quả trong gắn kết giữa học thuật và thực tiễn, được thể hiện qua chương trình thực tập, giáo dục hợp tác, cố vấn nghề nghiệp và liên kết hợp tác với doanh nghiệp.

Cúp giải thưởng ASOCIO Talent Development Award 2025

Trong những năm qua, chất lượng đào tạo của TDTU đã được quốc tế ghi nhận thông qua 44 chương trình đào tạo đại học và sau đại học được kiểm định và công nhận theo các tiêu chuẩn quốc tế như FIBAA, AUN-QA và ASIIN.

Sự công nhận từ các tổ chức kiểm định uy tín toàn cầu là minh chứng rõ nét cho năng lực phát triển, hội nhập và chất lượng giáo dục của TDTU.

Việc được ASOCIO vinh danh tại hạng mục Talent Development Award 2025 tiếp tục khẳng định uy tín và chất lượng đào tạo của Nhà trường, đồng thời thể hiện sự ghi nhận của quốc tế đối với những đóng góp của TDTU trong phát triển nguồn nhân lực công nghệ, đổi mới sáng tạo, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Với chủ đề “AI Shaping the Digital Asia”, Giải thưởng ASOCIO 2025 được trao cho 10 hạng mục bao gồm: Outstanding Tech Organization Award, Digital Transformation Organization Award, Digital Goverment Award, Talent Development Award, HealthTech Award, Cybersecurity Award, ESG Award, Start-Up Award, AI Service Provider Award, Global Business Services Award.

Tú Uyên