Hợp tác này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc kết nối nghiên cứu khoa học y dược với ứng dụng thực tiễn chăm sóc sức khỏe trẻ em Việt.

Trong bối cảnh tỷ lệ trẻ biếng ăn và rối loạn tiêu hóa ngày càng tăng, đặc biệt ở nhóm trẻ từ 1 - 6 tuổi, việc đánh giá tính an toàn và hiệu quả của các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng dựa trên chứng cứ khoa học được xem là hướng đi tất yếu. Sự tham gia của Đại học Y Dược Hải Phòng góp phần khẳng định tính nghiêm túc, minh bạch của quá trình nghiên cứu.

Đề tài tập trung đánh giá hiệu quả của sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Biolizin - sản phẩm chứa lysine, kẽm và vitamin B6, hỗ trợ quá trình phát triển thể chất, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Quá trình nghiên cứu dự kiến kéo dài trong nhiều tháng, được thực hiện theo quy trình lâm sàng nghiêm ngặt, với sự giám sát của hội đồng chuyên môn độc lập. Dữ liệu thu thập sẽ được phân tích để xác định mức độ cải thiện tình trạng biếng ăn, tiêu hóa và hấp thu ở trẻ sử dụng sản phẩm.

Kết quả nghiên cứu không chỉ giúp chuẩn hóa dữ liệu khoa học cho các sản phẩm hỗ trợ dinh dưỡng mà còn góp phần nâng cao niềm tin của phụ huynh khi lựa chọn sản phẩm có cơ sở kiểm chứng rõ ràng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Hưng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dược Hunmed cho biết: “Chúng tôi tin rằng, khi sản phẩm được kiểm chứng lâm sàng, được đánh giá bởi khoa học và đội ngũ chuyên gia y dược thì sản phẩm sẽ mang giá trị bền vững. Đó chính là nền tảng vững chắc để Hunmed xây dựng niềm tin lâu dài với người tiêu dùng. Việc hợp tác cùng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng không chỉ là cột mốc quan trọng, mà còn thể hiện cam kết của Hunmed trong việc mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm an toàn, hiệu quả và có cơ sở khoa học rõ ràng”.

Hiện nay, các sản phẩm trong hệ sinh thái của Hunmed, trong đó có Biolizin đã có mặt tại hơn 10.000 nhà thuốc và cửa hàng mẹ & bé trên toàn quốc. Hướng đi “dựa trên bằng chứng” đang giúp Hunmed tạo dựng niềm tin bền vững với đội ngũ y tế và phụ huynh Việt Nam.

Với định hướng phát triển các sản phẩm dựa trên nghiên cứu lâm sàng, Biolizin thể hiện cam kết theo đuổi con đường “dinh dưỡng chuẩn y khoa”, lấy trẻ em làm trung tâm và khoa học làm nền tảng của Hunmed.

Sự kiện hợp tác cùng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng cho thấy bước tiến của Biolizin trong hành trình xây dựng thương hiệu gắn liền với giá trị khoa học và y học thực chứng.

Hoạt động nghiên cứu lâm sàng lần này đồng thời hứa hẹn góp phần mở ra chuẩn mực mới cho dòng sản phẩm hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em Việt Nam, đồng thời góp phần thúc đẩy mối liên kết giữa khối học thuật và doanh nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

(Nguồn: Công ty TNHH Dược Hunmed)