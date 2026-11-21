Tài tử Hong Kong Trương Gia Huy bày tỏ mong muốn có cơ hội hợp tác với các nhà làm phim Việt Nam. Ở tuổi 62, anh vẫn miệt mài với diễn xuất, đồng thời có cuộc hôn nhân bền chặt hơn 20 năm bên minh tinh Quan Vịnh Hà.

Diễn viên Trương Gia Huy vừa đến Việt Nam dự Lễ trao giải Truyền hình châu Á (Asian Television Awards 2026). Vượt qua 7 nghệ sĩ nổi tiếng đến từ nhiều quốc gia, nam diễn viên được xướng tên ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc với vai diễn trong phim Tuyệt mệnh pháp quan.

Tài tử Hong Kong Trương Gia Huy.

Tác phẩm đánh dấu màn tái xuất của Trương Gia Huy ở lĩnh vực phim truyền hình sau gần 20 năm tập trung cho điện ảnh. Phim thuộc thể loại điều tra - phá án, lấy bối cảnh một thành phố hư cấu. Anh vào vai thẩm phán trong vụ xét xử một băng nhóm xã hội đen.

Trên sân khấu nhận giải, Trương Gia Huy cảm ơn ê-kíp sản xuất đã tin tưởng, hỗ trợ mình, đồng thời tri ân ban giám khảo, đồng nghiệp và khán giả đồng hành trong sự nghiệp.

Sau lễ trao giải, nam diễn viên có buổi gặp gỡ truyền thông, trò chuyện về trải nghiệm tại Việt Nam, quan điểm làm nghề và những thay đổi của ngành công nghiệp điện ảnh. Tài tử sinh năm 1964 gây ấn tượng bởi sự gần gũi, cởi mở cùng phong thái điềm đạm.

Mong có cơ hội hợp tác với nhà sản xuất Việt Nam

Chia sẻ với VietNamNet, Trương Gia Huy chia sẻ đây là lần thứ 2 đến Việt Nam. "Tôi cảm nhận người Việt Nam rất chân chất, thân thiện. Tôi cũng thấy rõ tinh thần năng động, sức trẻ của các bạn trong những sự kiện mình tham gia. Điều đó khiến tôi có thiện cảm từ lần đầu cho đến chuyến đi lần này", anh bộc bạch.

Trương Gia Huy ấn tượng con người, đất nước Việt Nam.

Trương Gia Huy còn dành sự quan tâm đến điện ảnh Việt Nam. Anh nhận thấy thị trường phim trong nước đang có nhiều chuyển động tích cực, hòa vào nhịp phát triển chung của điện ảnh Đông Nam Á.

Nam diễn viên không giấu mong muốn tìm kiếm cơ hội làm việc tại Việt Nam. Anh hy vọng có thể nhận được sự kết nối, giới thiệu từ những người trong ngành để gặp gỡ các nhà sản xuất phù hợp.

“Tôi sẵn lòng nếu có dự án phù hợp và luôn mong có cơ hội gặp gỡ, làm việc với các nhà làm phim ở đây. Hy vọng trong tương lai, tôi sẽ có dịp tham gia một dự án điện ảnh Việt Nam”, anh nói.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên cũng không đặt ra những yêu cầu quá cụ thể về dạng vai hay thử thách tiếp theo. Điều anh mong muốn đơn giản là được làm việc với những cộng sự thực sự tâm huyết, có trách nhiệm và tình yêu dành cho điện ảnh.

Từng nghĩ đến chuyện nghỉ hưu, được khen phong độ tuổi 62

Ở tuổi 62, Trương Gia Huy từng có lúc nghĩ đến chuyện nghỉ hưu. Thế nhưng, khi hình dung về cuộc sống không còn phải bận rộn với công việc, anh nhận ra diễn xuất vẫn là điều mình muốn gắn bó lâu dài.

"Thông thường, khi không còn phải chịu áp lực công việc, mọi người sẽ muốn dành thời gian làm những điều mình thích. Nhưng tôi nhận ra ngay cả khi nghỉ hưu, công việc tôi muốn làm nhất vẫn là diễn xuất", nam diễn viên tâm sự.

Trước làn sóng AI, nam diễn viên đặt niềm tin vào giá trị của diễn xuất con người, đặc biệt là khả năng truyền tải cảm xúc chân thật trên màn ảnh. Ngay cả khi không đứng ở vị trí một diễn viên mà chỉ đơn thuần là khán giả, anh vẫn thích xem những màn trình diễn của con người thật hơn.

Bởi với anh, sự hiện diện và cảm xúc của diễn viên có khả năng tạo nên kết nối đặc biệt với người xem - điều công nghệ khó lòng thay thế.

Clip Trương Gia Huy chia sẻ về cuộc sống

Bên cạnh công việc, Trương Gia Huy cũng chú trọng duy trì sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Anh có lối sống khá lành mạnh từ trước đến nay: Không hút thuốc, không uống rượu và ít tham gia những cuộc gặp gỡ xã giao vào buổi tối.

Tuy nhiên, lịch trình bận rộn gần đây khiến thời gian dành cho bản thân bị thu hẹp. Nam diễn viên đang cố gắng cân bằng bằng cách tranh thủ tập thể dục, ăn uống đơn giản và nghỉ ngơi nhiều hơn.

"Tôi cố gắng chăm sóc bản thân tốt nhất có thể, tận dụng thời gian để tập luyện, chú ý ăn uống và nghỉ ngơi. Quan trọng hơn cả là phải biết thư giãn, giải tỏa áp lực để không bị cuốn vào guồng quay công việc", anh bộc bạch.

Cuộc hôn nhân hơn 20 năm với người vợ diễn viên Quan Vịnh Hà

Phía sau sự nghiệp nhiều dấu ấn của Trương Gia Huy là người bạn đời luôn đồng hành cùng anh - diễn viên Quan Vịnh Hà. Cả hai quen nhau đầu thập niên 1990, trải qua nhiều năm gắn bó trước khi kết hôn năm 2003.

Trương Gia Huy và bà xã - Quan Vịnh Hà viên mãn hôn nhân hơn 20 năm.

Thời điểm đó, Quan Vịnh Hà đã là gương mặt nổi tiếng của màn ảnh nhỏ Hong Kong, trong khi Trương Gia Huy vẫn đang chật vật tìm chỗ đứng trong nghề. Sự chênh lệch về danh tiếng từng khiến nam diễn viên tự ti, thậm chí không đủ can đảm bày tỏ tình cảm với người mình yêu.

Trong những năm tháng khó khăn, Quan Vịnh Hà vẫn lựa chọn ở bên Trương Gia Huy. Có thời điểm, anh rời Hong Kong sang Nam Phi làm phục vụ tại nhà hàng khi sự nghiệp không thuận lợi. Khi biết chị gái bạn trai mắc bệnh nặng, nữ diễn viên đã thay anh chăm sóc người thân trong lúc anh vắng nhà. Sự tận tâm ấy khiến Trương Gia Huy xúc động, càng thêm trân trọng người phụ nữ đã đồng hành cùng mình.

Sau khi kết hôn, Quan Vịnh Hà dần rút lui khỏi màn ảnh, dành nhiều thời gian cho gia đình, trong khi Trương Gia Huy tiếp tục theo đuổi sự nghiệp điện ảnh. Cả hai có 1 con gái, giữ cuộc sống riêng khá kín tiếng và hiếm khi phô bày chuyện tình cảm trước công chúng.

Cặp đôi kín tiếng chuyện tình cảm, gia đình.

Hơn 20 năm chung sống, cuộc hôn nhân của họ vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả. Họ nhiều năm qua được khán giả, truyền thông tôn vinh là "Cặp đôi gương mẫu số 1" làng giải trí.

Nam diễn viên phát biểu trong giây phút được vinh danh: "Quan Vịnh Hà đã hy sinh sự nghiệp để chăm lo cho gia đình nên tôi có thể dành toàn bộ tâm sức cho sự nghiệp diễn xuất. Vợ chính là giải thưởng lớn nhất với tôi trong sự nghiệp".

Trương Gia Huy là diễn viên, ca sĩ và đạo diễn nổi tiếng của điện ảnh Hong Kong. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ cuối thập niên 1980, từng hoạt động tại TVB trước khi tập trung cho điện ảnh từ năm 2004. Nam diễn viên ghi dấu qua nhiều tác phẩm thuộc thể loại hành động, hình sự như: Sát phá lang, Chứng nhân, The Stool Pigeon và Đỗ thành phong vân... Năm 2009, Trương Gia Huy giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong và Kim Mã nhờ vai diễn trong Chứng nhân. Năm 2014, anh tiếp tục nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong với vai cựu võ sĩ quyền anh trong Võ đài tranh đấu (Unbeatable). Ngoài diễn xuất, anh còn thử sức với vai trò đạo diễn, biên kịch.

Ảnh, clip: HK, NVCC