Gia Lai:

Tối 19/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã có báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh ban đầu vụ cướp tài sản xảy ra tại Phòng Giao dịch Trà Bá – Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Chi nhánh Gia Lai.

Phòng giao dịch VCB nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Trần Hoàn

Theo đó, vào khoảng 16h cùng ngày, hai đối tượng nam giới mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm màu xanh giống tài xế Grab, đeo khẩu trang che kín mặt, nghi sử dụng xe mô tô nhãn hiệu Exciter màu vàng – đen, gắn biển kiểm soát 77G1-313.12, mang theo một túi xách màu xanh, đến dừng xe trước Phòng Giao dịch Trà Bá tại số 133 đường Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Khi đi vào khu vực các quầy giao dịch, hai đối tượng rút ra, cầm trên tay mỗi người một vật màu đen nghi là súng ngắn và hô lớn: “Đứng yên, không tao bắn”.

Vừa nói, cả hai vừa dùng vật giống súng đe dọa, khống chế nhân viên ngân hàng khiến nhiều người hoảng sợ, bỏ chạy khỏi quầy giao dịch. Lợi dụng thời điểm này, hai đối tượng nhảy vào khu vực quầy, lấy khoảng hơn 1,8 tỷ đồng cho vào túi xách rồi lên xe bỏ trốn theo hướng ngã ba Hàm Rồng.

Các đối tượng cầm vật giống súng đe dọa nhân viên ngân hàng. Ảnh cắt từ clip

Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh cho thấy, đối tượng thứ nhất khoảng 40 tuổi, cao khoảng 1,65m, nói giọng miền Bắc, mặc quần màu đen, mặc áo khoác và đội mũ bảo hiểm màu xanh giống tài xế Grab.

Đối tượng thứ hai khoảng 30 tuổi, cao khoảng 1,68m nói giọng miền Nam, mặc quần và mang giày vải màu xanh lá, mặc áo khoác màu xanh ngọc, đội mũ bảo hiểm màu xanh giống tài xế Grab.

Các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt hai đối tượng gây án.