Sáng 5/1, một nguồn tin cho biết, trên địa bàn xã Ea Na (Đắk Lắk) vừa xảy ra một vụ án mạng khiến một người tử vong. Hiện lực lượng công an đang khẩn trương truy bắt đối tượng gây án.

Khu vực xảy ra án mạng. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h15 ngày 4/1, Công an xã Ea Na tiếp nhận tin báo về một vụ án mạng xảy ra tại buôn Mbớt, xã Ea Na.

Nạn nhân được xác định là ông Y.B.N. (40 tuổi, trú tại buôn Mbớt); nghi phạm là ông Y.L.E. (40 tuổi, anh rể của nạn nhân).

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định ông Y.L.E. có liên quan đến việc gây thương tích khiến ông Y.B.N. tử vong. Sau khi xảy ra vụ việc, nghi phạm rời khỏi hiện trường và hiện đang bỏ trốn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn giữa hai bên.