Ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Dương Quý Hồng (SN 1970, dân tộc Dao, trú buôn Bia, xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk) để phục vụ công tác điều tra vụ án giết người.

Trước đó, Dương Quý Hồng đã bị khởi tố về tội Giết người do dùng súng (chưa xác định chủng loại) bắn chết anh T.A.S. (SN 1988, trú thôn 7A, xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk) tại khu vực đất rẫy thuộc tiểu khu 1288, xã Ia Rbol, tỉnh Gia Lai rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Dương Quý Hồng. Ảnh: Công an Gia Lai

Theo cơ quan công an, Dương Quý Hồng là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm và có mang theo vũ khí khi bỏ trốn. Người dân được khuyến cáo nâng cao cảnh giác, không tự ý tiếp cận, đồng thời nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an gần nhất khi phát hiện đối tượng.

Trước đó, tối 14/6, anh Đ.V.L. (25 tuổi, trú xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk) đến uống rượu cùng anh T.A.S. tại chòi rẫy của nạn nhân ở tiểu khu 1288, xã Ia Rbol, tỉnh Gia Lai.

Sau cuộc nhậu, anh L. trở về chòi rẫy của mình ở gần đó. Ít phút sau, anh bất ngờ nghe tiếng súng nổ nên chạy sang kiểm tra và phát hiện anh S. nằm bất động trong vũng máu.

Người dân hỗ trợ gia đình đưa thi thể anh T.A.S. về mai táng. Ảnh: Công an Gia Lai

Thời điểm được phát hiện, Dương Quý Hồng cầm trên tay một vật giống súng tự chế. Sau khi buông lời đe dọa, đối tượng nhanh chóng bỏ trốn vào khu vực rừng gần hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an xã Ia Rbol và lực lượng chức năng các địa phương lân cận khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ án, đồng thời triển khai các biện pháp truy bắt nghi phạm.