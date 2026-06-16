Gia Lai:

Theo cơ quan chức năng, tối 14/6, anh T.A.S. (SN 1988, trú xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk) ngồi uống rượu cùng hai người đàn ông tên T. và H. tại một chòi rẫy thuộc lô 17, khoảnh 5, Tiểu khu 1288, khu vực rừng giáp ranh giữa xã Ia Rbol (tỉnh Gia Lai) và xã Ea Hiao (tỉnh Đắk Lắk).

Anh S. tử vong nghi do đạn bắn từ súng tự chế. Ảnh: Công an Gia Lai

Sau khi rời cuộc nhậu, anh T. trở về chòi nghỉ thì bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn. Khi quay lại kiểm tra, anh phát hiện anh S. đã tử vong với vết thương nghi do đạn bắn từ súng tự chế. Thời điểm này, đối tượng H. đã rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm, đồng thời triển khai các biện pháp truy bắt nghi phạm.

Theo cơ quan công an, khu vực xảy ra vụ việc có địa hình rừng núi rộng, hiểm trở. Nghi phạm được cho là thông thạo địa bàn nên công tác truy vết, truy bắt gặp nhiều khó khăn.

Công an tỉnh Gia Lai đề nghị người dân nếu phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến vụ việc hoặc biết nơi lẩn trốn của nghi phạm thì nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an gần nhất để phối hợp truy bắt.

Công an tỉnh Gia Lai cũng kêu gọi nghi phạm sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.