Đại tá Bùi Thế Tài, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 10 (Quân đoàn 34), vừa ký quyết định thăng quân hàm đặc cách đối với chiến sĩ Kpă Thiệp vì có hành động dũng cảm cứu sống 2 người bị điện giật trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng.

Theo quyết định, xét thành tích đặc biệt xuất sắc của quân nhân Kpă Thiệp (SN 2006, chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28), Sư đoàn trưởng Sư đoàn 10 thăng quân hàm từ hạ sĩ lên thượng sĩ.

Hạ sĩ Kpă Thiệp được thăng quân hàm đặc cách lên thượng sĩ. Ảnh: Quân đoàn 34

Như VietNamNet đã thông tin, khoảng 12h ngày 20/7, trên đường từ rẫy trở về, quân nhân Kpă Thiệp phát hiện hai người dân là R.M.V. (SN 1999) và R.L.H.N. (SN 1996) bị điện giật bất tỉnh tại làng Tai Pêr, xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai.

Không chút do dự, Kpă Thiệp lao vào kéo cả hai nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm, cứu sống họ. Tuy nhiên, trong quá trình cứu người, anh cũng bị điện giật và tử vong.

Theo kết luận của Trung tâm Pháp y tỉnh Gia Lai, quân nhân Kpă Thiệp tử vong do sốc vì rung tim, dẫn đến suy tim tối cấp do điện giật; trên cơ thể không có dấu vết thương tích do tác động của ngoại lực.

Thời điểm xảy ra vụ việc, Kpă Thiệp đang được đơn vị cho nghỉ phép về thăm gia đình theo quy định.