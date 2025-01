Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và công tác đầu tư xây dựng tại UBND thị xã An Khê. Theo đó, hàng chục trường học trên địa bàn đã chi sai phụ cấp ưu đãi cho giáo viên hơn 8,8 tỷ đồng.

Thanh tra tỉnh Gia Lai xác định, các nhà trường chi trả phụ cấp ưu đãi trong năm 2022 và 2023 cho các giáo viên không đúng với các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, II, I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Thông tư liên tịch của Bộ GD-ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Quyết định của Uỷ ban Dân tộc...

Phòng GD-ĐT thị xã An Khê, nơi có 21 trường học chi sai phụ cấp ưu đãi cho giáo viên số tiền hơn 8,8 tỷ đồng. Ảnh: CTV

Cụ thể, theo Phòng GD-ĐT thị xã An Khê, trước đây việc chi phụ cấp cho giáo viên được xác định theo địa hình. Từ năm 2021, quyết định 861 của Thủ tướng phân chia các khu vực theo tình hình kinh tế, xã hội; những xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới được xếp vào khu vực I, mức chi phụ cấp ưu đãi với công chức, viên chức giảm. Theo đó, nhiều giáo viên mầm non, tiểu học trên địa bàn vốn được hưởng phụ cấp ưu đãi vùng là 50% lương cơ sở, giờ chỉ còn 35%; còn giáo viên THCS, phụ cấp giảm từ 35% xuống còn 30%.

Không kịp thời thực hiện thay đổi trên, có 21 trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở tại thị xã An Khê đã chi sai phụ cấp ưu đãi cho 934 giáo viên, trong đó trường chi sai nhiều nhất cho 101 người, trường ít là 16 người.

Tổng số tiền chi sai là hơn 8,8 tỷ đồng. Các trường có số chi sai lớn là Trường Tiểu học Ngô Mây hơn 1,3 tỷ đồng; Trường Tiểu học Võ Thị Sáu gần 1,1 tỷ đồng...

Theo kết luận thanh tra, việc các trường chi sai phụ cấp ưu đãi cho giáo viên còn do Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã An Khê đã thẩm định, phê duyệt quyết toán hàng năm cho các trường Mầm non, Tiểu học và THCS không đúng quy định mới.

Thanh tra tỉnh Gia Lai đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND thị xã An Khê kiểm điểm trách nhiệm Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch trong việc tham mưu cho UBND thị xã giao dự toán, phê duyệt quyết toán đối với các đơn vị có sai phạm nhưng không phát hiện kịp thời để chấn chỉnh, xử lý; đồng thời kiểm điểm trưởng phòng, ban, hiệu trưởng các trường học trực thuộc; Thu hồi số tiền sai phạm hơn 8,8 tỷ đồng nộp vào ngân sách nhà nước.