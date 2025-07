VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 140 bị can liên quan đến vụ đánh bạc xảy ra tại Khách sạn Pullman Hà Nội, phân công VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án.

Trong số các bị can bị truy tố có một số người mang quốc tịch Hàn Quốc như Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok (đều là Quản lý Chi nhánh CLB Doanh nghiệp Việt Kiều - King Club thuộc Công ty Việt Hải Đăng).

Ngoài ra còn có các bị can như: Hồ Đại Dũng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ), Ngô Ngọc Đức (nguyên Bí thư Thành ủy Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình), Đỗ An Tuấn (nguyên Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản – Sở NN&PTNT tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Xuân Huệ (nguyên Phó trưởng phòng Khoa giáo văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Thu Thủy (TGĐ Công ty CP Tư vấn thiết kế kiểm định giao thông xây dựng và thi công xây lắp), Nguyễn Như Hoài (Giám đốc Công ty Sài Gòn Express), Chu Đình Tuấn (bác sỹ), Lê Thế Chiến (nguyên Phó TBT Tạp chí Thanh tra Chính phủ). (Các địa danh đều trước sáp nhập - PV).

Bị can Hồ Đại Dũng

Ngoài ra còn có các bị can Phan Trường Giang (Giám đốc Chi nhánh CLB Doanh nghiệp Việt Kiều - King Club thuộc Công ty Việt Hải Đăng), Nguyễn Đình Lâm (Phó TGĐ Công ty Việt Hải Đăng), Nguyễn Thế Vũ, Vũ Ngọc Hà (đều là ca sỹ, kinh doanh tự do), Hồ Đồng Tháp (Giám đốc Công ty CP O2 Việt Nam), Nguyễn Quốc Khánh (Giám đốc Công ty TNHH Quốc tế Phượng Hoàng)…

Trước đó, vào ngày 22/6/2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt quả tang 14 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức trò chơi điện tử có thưởng (TCĐTCT) tại tầng 1 khách sạn Pullman, Hà Nội. Tang vật thu giữ gần 13 tỷ đồng tiền mặt, hơn 1,1 triệu USD và một số loại ngoại tệ khác.

Theo cáo buộc, CLB King Club ở địa chỉ tầng 1, khách sạn Pullman, số 40 Cát Linh, Hà Nội thuộc Công ty Việt Hải Đăng là doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh TCĐTCT dành cho người nước ngoài.

Lợi dụng sơ hở trong công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng trong việc thực hiện các quy định của Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27/12/2021 của Chính phủ về kinh doanh TCĐTCT dành cho người nước ngoài và để có lợi nhuận, thu lời bất chính, sau khi ký kết hợp đồng quản lý, vận hành King Club giữa Công ty HS với Công ty Việt Hải Đăng, Kim In Sung đã thuê và chỉ đạo Cho Choon Keun, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee phối hợp với Phan Trường Giang và Nguyễn Đình Lâm tổ chức đánh bạc trái phép tại King Club.

Từ ngày 4/2-22/6/2024, các bị can đã tổ chức cho 145 người Việt Nam đánh bạc trái phép tại King Club. Cáo trạng xác định Kim In Sung là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các hoạt động tổ chức đánh bạc cho người Việt Nam và được hưởng 100% lợi nhuận.

Cho Choon Keun, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee thay ca nhau trực tiếp giúp sức cho Kim In Sung trong việc quản lý, điều hành, giám sát, thu, chi tiền để duy trì các hoạt động của King Club và cùng Phan Trường Giang, Nguyễn Đình Lâm tổ chức đánh bạc trái phép.

Theo VKSND Tối cao, ngoài những người bị truy tố tội "Tổ chức đánh bạc", có 136 bị can bị khởi tố về tội "Đánh bạc" đều là người Việt Nam. Những người Việt Nam này đều có hiểu biết và nhận thức rõ các quy định của pháp luật cấm người Việt Nam đánh bạc dưới hình thức TCĐTCT, nhưng họ vẫn thực hiện hành vi đánh bạc thắng, thua bằng tiền với người quản lý, vận hành của King Club thông qua các máy TCĐTCT.

Tổng số tiền cộng dồn mà các bị can đã sử dụng đánh bạc là hơn 106 triệu USD (tương đương hơn 2.576 tỷ đồng). Kim In Sung thu lợi bất chính số tiền hơn 9,2 triệu USD (tương đương hơn 222 tỷ đồng) từ tổng số tiền mà các bị can đã đánh bạc bị thua.