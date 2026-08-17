Liên quan đến vụ án, các bị can Đỗ Văn Hưng (nguyên Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng), Nguyễn Duy Uyển (nguyên Phó chủ tịch phường giai đoạn 2004-30/6/2011), Bùi Văn Bằng (nguyên Phó Chủ tịch phường giai đoạn 2011-2018), Nguyễn Văn Năm (nguyên Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ), Vương Đăng Quân (nguyên Phó chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, vào tháng 8/2023, TAND TP Hà Nội đã đưa ông Thản và những người liên quan ra xét xử theo trình tự sơ thẩm. Tại phiên xét xử, ông Lê Thanh Thản - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, dự án CT6 Kiến Hưng chỉ được UBND tỉnh Hà Tây (nay là UBND TP Hà Nội) quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500. Tuy nhiên, UBND TP Hà Nội không quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 dự án.

Công ty Bemes được UBND TP Hà Nội cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án CT6 Kiến Hưng theo quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500. Nhưng từ tháng 10/2010, ông Lê Thanh Thản với tư cách là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Công ty Bemes đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình dự án CT6 Kiến Hưng vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 đã được UBND tỉnh Hà Tây (nay là TP Hà Nội) phê duyệt.

Từ tháng 3/2011, ông Thản đã quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án rằng: “Dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất…”.

Việc quảng cáo nhằm bán các căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng được xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được duyệt, khách hàng tin tưởng đã mua các căn hộ của dự án này. Đến tháng 11/2012, công trình hoàn thành và từ tháng 1/2013 bàn giao cho các hộ dân vào sinh sống. Cáo buộc cho rằng, ông Lê Thanh Thản đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cụ thể đối với khối nhà cao tầng: Tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng; xây dựng tăng căn hộ và xây thêm 1 tòa CT6 không nằm trong quy hoạch được duyệt. Đối với nhà thấp tầng: Tăng diện tích đất được xât dựng và số căn thấp tầng, vi phạm chỉ giới đường đỏ. Kết quả điều tra xác định được, ông Thản đã bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng không được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khá gắn liên với đất (Sổ đỏ), thu lợi bất chính hơn 531 tỷ đồng.

VKSND TP Hà Nội xác nhận đây cũng chính là số tiền gây thiệt hại nghiêm trọng cho 519 khách hàng. Việc Công ty Bemes của ông Lê Thanh Thản xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng có nhièu vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong hoạt động xây dựng thuộc các lĩnh vực thiết lế, thi công, giám sát, nghiệm thu…

Dẫn đến không đủ điều kiện cấp Sổ đỏ, không đủ điều kiện đưa vào các giao dịch về nhà ở, xảy ra trong thời gian dài nhưng cán bộ của UBND phường Kiến Hưng là các bị can Đỗ Văn Hưng, Nguyễn Duy Uyển, Bùi Văn Bằng, Nguyễn Văn Nam, Vương Đăng Quân, đã không thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm để ngăn chặn, xử lý đối với các sai phạm tại công trình xây dựng CT6 Kiến Hưng theo quy định.

Hậu quả, các bị can đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho 519 khách hàng mua 519 căn hộ là hơn 531 tỷ đồng.