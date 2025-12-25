VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Lê Thanh Thản (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Bemes kiêm Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) về tội Lừa dối khách hàng.

Liên quan đến vụ án, các bị can Đỗ Văn Hưng, cựu Chủ tịch phường Kiến Hưng, quận Hà Đông (cũ), Nguyễn Duy Uyển, Bùi Văn Bằng -cùng là cựu Phó Chủ tịch phường; Nguyễn Văn Nam, cựu Chánh thanh tra quận Hà Đông (cũ); Vương Đăng Quân, cựu Phó Chánh thanh tra quận Hà Đông (cũ) bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, tháng 8/2023, TAND TP Hà Nội đã xét xử ông Lê Thanh Thản cùng các bị cáo liên quan. Theo cáo buộc, từ tháng 10/2010, ông Lê Thanh Thản chỉ đạo xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng vi phạm nghiêm trọng quy hoạch chi tiết 1/500 đã được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt. Đến tháng 11/2012, công trình hoàn thành và được bàn giao cho các hộ dân vào tháng 1/2013.

Cơ quan tố tụng xác định, ông Lê Thanh Thản đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với khối nhà cao tầng, ông Thản cho tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng, xây dựng thêm các căn hộ và xây thêm một tòa CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt. Với khu nhà thấp tầng, ông Thản cho xây tăng diện tích đất xây dựng, tăng số căn, vi phạm chỉ giới đường đỏ.

Từ tháng 3/2011, ông Lê Thanh Thản còn bị cáo buộc quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án, cho rằng dự án đã được phê duyệt, thiết kế tuân thủ quy định xây dựng và giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, nhằm tạo niềm tin cho khách hàng mua nhà, dù công trình có nhiều sai phạm nghiêm trọng so với quy hoạch được duyệt.

Cáo trạng xác định, ông Lê Thanh Thản đã bán 488 căn hộ cho 488 khách hàng khi các căn hộ này không đủ điều kiện được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ), qua đó thu lợi bất chính hơn 481 tỷ đồng. Đây cũng là số tiền gây thiệt hại nghiêm trọng cho 488 khách hàng, trong đó bao gồm giá trị quyền sử dụng đất hơn 56 tỷ đồng.

Cáo buộc cho rằng, các bị can là cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng qua các thời kỳ và cựu cán bộ Thanh tra xây dựng quận Hà Đông (cũ) đã không thực hiện đầy đủ công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm tại Dự án CT6 Kiến Hưng theo quy định pháp luật, gây thiệt hại hơn 481 tỷ đồng.

Tại phiên tòa hồi tháng 8/2023, sau phần thẩm vấn, HĐXX nhận thấy còn một số vấn đề chưa thể làm rõ nên đã quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung. Đối với các khách hàng chưa được xác định là người bị hại, HĐXX đề nghị liên hệ Công an Hà Nội để được bảo đảm quyền lợi theo quy định.

Kết quả điều tra bổ sung

Kết quả điều tra bổ sung xác định, số tiền bị can Lê Thanh Thản thu lợi bất chính là hơn 496 tỷ đồng. Theo hai bản kết luận định giá tài sản, tổng giá trị 519 căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, Hà Nội, được xác định hơn 548 tỷ đồng.

Ngày 22/2/2024, Công ty Bemes có văn bản gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội, cho biết doanh nghiệp đã chủ động thỏa thuận với một số bị hại và mua lại 39 căn hộ tại dự án CT6C, đồng thời đề nghị CQĐT ghi nhận để xem xét giảm trừ phần trách nhiệm dân sự trong vụ án hình sự đối với ông Lê Thanh Thản và Công ty Bemes.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm việc với đại diện Công ty Bemes và thu thập 39 hợp đồng thanh lý, xác nhận nội dung nêu trên, làm căn cứ để TAND TP Hà Nội xem xét giảm trừ phần dân sự cho ông Lê Thanh Thản và Công ty Bemes.

Công an Hà Nội giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố ông Lê Thanh Thản cùng các bị can liên quan. Riêng ông Mai Quang Bài (cựu cán bộ Thanh tra quận Hà Đông cũ) đã qua đời ngày 23/11/2024, nên CQĐT quyết định đình chỉ điều tra đối với người này.