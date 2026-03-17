Diễn ra từ ngày 26 đến 29/12/2025, Best Diplomats Thailand quy tụ các nhà lãnh đạo trẻ, chuyên gia từ nhiều quốc gia trong các lĩnh vực giáo dục, kinh tế, xã hội và y tế. Một trong những chủ đề được quan tâm tại diễn đàn là những thách thức liên quan đến dân số toàn cầu, đặc biệt là tình trạng suy giảm tỷ suất sinh, già hóa dân số và khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản tại nhiều quốc gia.

TS Group tham dự Best Diplomats Thailand.

Trong các phiên thảo luận, đại diện TS Group đã giới thiệu phương pháp INC - mô hình hỗ trợ thụ thai tự nhiên do đội ngũ chuyên môn Việt Nam nghiên cứu và phát triển. Phương pháp này tập trung tối ưu nền tảng sức khỏe sinh sản thông qua việc cải thiện các yếu tố sinh học, cân bằng nội tiết, điều chỉnh lối sống và dinh dưỡng, từ đó giúp tăng khả năng thụ thai tự nhiên cho các cặp vợ chồng.

Theo chia sẻ từ TS Group, phương pháp INC đã được triển khai tại Việt Nam trong nhiều năm và hỗ trợ tích cực cho hơn 11.000 ca thành công, nhiều trường hợp gặp khó khăn về sinh sản. Việc giới thiệu tại diễn đàn quốc tế nhằm mở rộng trao đổi chuyên môn và tìm kiếm khả năng hợp tác trong nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng thực tiễn.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, đại diện TS Group cũng tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa trong khuôn khổ diễn đàn. Những hoạt động này góp phần giới thiệu hình ảnh Việt Nam thân thiện, cởi mở và giàu bản sắc tới bạn bè quốc tế, đồng thời thể hiện tinh thần hội nhập của các doanh nghiệp Việt Nam.

Thông qua sự kiện, TS Group bày tỏ mong muốn tiếp tục tham gia các chương trình hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản, đồng thời kêu gọi sự phối hợp từ các tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan chuyên môn nhằm nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, phát triển các mô hình hỗ trợ sinh sản an toàn, phù hợp với thực tiễn và góp phần cải thiện sức khỏe cộng đồng trong dài hạn.

(Nguồn: TS Group)