Xu hướng đầu tư bất động sản dòng tiền

Nếu trước đây nhiều nhà đầu tư chỉ quan tâm đến việc mua một tài sản rồi cho thuê để tạo nguồn thu, thì hiện nay, thị trường đã đặt ra yêu cầu cao hơn. Nhà đầu tư chuyên nghiệp đang chuyển mạnh từ “mua chờ tăng giá” sang lựa chọn tài sản có thể khai thác ngay.

Khảo sát quý I/2026 của batdongsan.com.vn cho thấy 64% người có ý định mua ưu tiên sản phẩm có thể ở hoặc cho thuê, phản ánh xu hướng tập trung vào dự án đã bàn giao, pháp lý rõ ràng và nhu cầu sử dụng thực.

Một bất động sản chỉ thực sự trở thành tài sản dòng tiền khi bài toán khai thác được thiết kế ngay từ giai đoạn hình thành sản phẩm: xác định đúng khách thuê, công năng, mức giá, mô hình cho thuê và chi phí vận hành. Bên cạnh đó, dự án cần một đơn vị quản lý đủ năng lực cùng cơ chế báo cáo doanh thu, chi phí và phân chia lợi nhuận minh bạch.

Bất động sản dòng tiền hiện nay rất đa dạng, từ nhà phố thương mại, căn hộ cho thuê, căn hộ dịch vụ, văn phòng, mặt bằng bán lẻ cho đến khách sạn, khu nghỉ dưỡng hay bất động sản công nghiệp. Tuy nhiên, dưới góc độ đầu tư dài hạn, nhà đầu tư không nên đánh giá chất lượng của một tài sản chỉ dựa trên tỷ suất cho thuê tại một thời điểm.

Yếu tố tạo nên hiệu quả đầu tư của bất động sản dòng tiền

Đầu tiên, vị trí là nền tảng quyết định khả năng tạo dòng tiền của bất động sản, nhưng vị trí tốt không nhất thiết là nơi có giá bán cao nhất mà phải tiếp cận đúng nguồn khách, thuận tiện kết nối và duy trì tỷ lệ lấp đầy ổn định. Vị trí chỉ thực sự tạo ra dòng tiền khi tài sản nằm trong luồng di chuyển và tiêu dùng hiện hữu của khách hàng, thay vì đơn thuần thuộc một điểm đến nổi tiếng.

Tại Phú Quốc, 5 tháng đầu năm 2026 ghi nhận 4,77 triệu lượt khách, tăng 34,2%, cho thấy nhu cầu du lịch rất lớn; nhưng Savills dự báo đảo sẽ có thêm hơn 10.000 phòng trước cuối năm 2027, tương đương gần 70% nguồn cung hiện hữu, khiến hiệu quả khai thác phân hóa mạnh theo từng vị trí cụ thể. Vì vậy, nhà đầu tư cần ưu tiên tài sản kết nối thuận tiện với sân bay, trung tâm du lịch - thương mại, khu vui chơi và các tuyến có lưu lượng khách thực; đồng thời kiểm chứng công suất phòng, giá thuê và thời gian lưu trú của các dự án.

Tiêu chí tiếp theo là dư địa phát triển của khu vực. Nhà đầu tư cần đánh giá tiến độ hạ tầng, tốc độ đô thị hóa, sự gia tăng dân số, quá trình hình thành các trung tâm kinh tế mới và khả năng mở rộng nhu cầu thuê. Một tài sản đang tạo dòng tiền ở mức hợp lý nhưng nằm trong khu vực còn nhiều động lực tăng trưởng có thể mang lại hiệu quả dài hạn tốt hơn tài sản có giá thuê cao nhưng thị trường đã gần bão hòa.

Bên cạnh đó, khả năng chuyển đổi công năng giúp tài sản thích ứng trước sự thay đổi của thị trường. Những sản phẩm được thiết kế linh hoạt, có thể chuyển đổi giữa căn hộ dịch vụ, lưu trú dài hạn, văn phòng hoặc không gian thương mại sẽ dễ điều chỉnh theo nhu cầu khách hàng, hạn chế thời gian bỏ trống và duy trì dòng tiền ổn định trong suốt vòng đời khai thác.

Đặc biệt, các sản phẩm bất động sản dòng tiền hiệu quả cần có đơn vị quản lý vận hành chuyên nghiệp là cầu nối chuyển vị trí và chất lượng công trình thành trải nghiệm khách hàng, từ đó tạo ra dòng tiền thực cho nhà đầu tư.

Với khách lưu trú, hệ thống dịch vụ đồng nhất từ đặt phòng, đón tiếp, vệ sinh, an ninh đến chăm sóc sau lưu trú giúp nâng mức độ hài lòng, đánh giá trực tuyến và tỷ lệ quay lại; đây là cơ sở để duy trì công suất và giá phòng. Với nhà đầu tư, đơn vị vận hành có nhiệm vụ nghiên cứu thị trường, xác định phân khúc khách, áp dụng giá phòng linh hoạt theo mùa, tổ chức bán hàng đa kênh, kiểm soát chi phí và bảo trì tài sản.

Một đơn vị tốt không chỉ tăng tỷ lệ lấp đầy và doanh thu trên mỗi phòng, mà còn giảm thời gian trống, hạn chế xuống cấp, bảo đảm pháp lý - an toàn, minh bạch báo cáo doanh thu và duy trì giá trị chuyển nhượng của tài sản cho nhà đầu tư.

Ngoài ba yếu tố cốt lõi gồm vị trí, tiềm năng phát triển và năng lực quản lý vận hành, một bất động sản dòng tiền tốt còn phải bảo đảm pháp lý minh bạch, cấu trúc tài chính hợp lý và khả năng kiểm soát rủi ro.

Nhà đầu tư cần tính toán dòng tiền dựa trên doanh thu thực nhận sau khi đã trừ toàn bộ chi phí vận hành, bảo trì, thuế, phí quản lý, chi phí tài chính cũng như khoảng thời gian tài sản có thể bị bỏ trống. Hiệu quả đầu tư cần được đánh giá trên toàn bộ vòng đời khai thác thay vì chỉ dựa trên tỷ suất cho thuê tại thời điểm mua.

Một bất động sản dòng tiền tốt trước hết phải có khả năng tạo thu nhập cho thuê thực tế, thay vì phụ thuộc vào kỳ vọng tăng giá hoặc chuyển nhượng ngắn hạn. Bên cạnh đó, đơn vị quản lý chuyên nghiệp đóng vai trò chuyển hóa nhu cầu thành tỷ lệ lấp đầy, doanh thu và lợi nhuận ròng thông qua hoạt động bán hàng, chăm sóc khách thuê, kiểm soát chi phí và bảo trì tài sản. Khi các yếu tố này được kết hợp đồng bộ, dòng tiền cho thuê sẽ trở thành nền tảng duy trì giá trị và thúc đẩy tài sản tăng trưởng bền vững.

Bà Hoàng Mai Linh (Giám đốc Khối Kinh doanh Meygroup)