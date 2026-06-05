Sáng 5/6, Bộ Quốc phòng phối hợp với Thành ủy TPHCM tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến - Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”.

Hội thảo được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2026) và 60 năm ngày Người ra Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước (17/7/1966 - 17/7/2026).

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Tuấn Hùng

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, sau khi nước nhà giành được độc lập vào tháng 8/1945, trước âm mưu và hành động tái xâm lược của thực dân Pháp, khi mọi nỗ lực cứu vãn hòa bình của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bị khước từ, ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

Hai mươi năm sau, trước sự leo thang chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, khi cuộc kháng chiến của dân tộc đứng trước những thử thách hết sức cam go, ngày 17/7/1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục ra Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, khẳng định chân lý bất hủ: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Tuấn Hùng

Theo Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, hai Lời kêu gọi thiêng liêng là sự kết tinh sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí bảo vệ độc lập, tự do; về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về phát huy nội lực, tinh thần tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, bản lĩnh, trí tuệ và niềm tin tất thắng của dân tộc Việt Nam.

Đó không chỉ là những văn kiện lịch sử đặc biệt của cách mạng Việt Nam mà còn mang giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, lâu dài, tiếp tục soi sáng con đường phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Phát huy tinh thần tự chủ chiến lược trong kỷ nguyên mới

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu cho rằng, bước vào kỷ nguyên phát triển mới, đất nước đang đứng trước những thời cơ lịch sử để vươn lên phát triển nhanh và bền vững, song cũng phải đối mặt với nhiều thách thức phức tạp, khó lường.

Trong bối cảnh đó, yêu cầu giữ vững hòa bình, độc lập, chủ quyền; bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy, đồng thời phát triển đất nước nhanh, bền vững, nâng cao vị thế quốc gia ngày càng trở nên cấp thiết.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông tham dự hội thảo. Ảnh: Tuấn Hùng

Điều đó đòi hỏi phải phát huy mạnh mẽ ý chí bảo vệ độc lập, tự do; tinh thần tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường và tự tin dân tộc để vững bước trong kỷ nguyên mới. Đây cũng là những nội dung xuyên suốt trong các định hướng chiến lược phát triển đất nước của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Khát vọng vươn mình mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam

Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐND Việt Nam nhấn mạnh, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn mình mạnh mẽ nhằm hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm. Điều đó đòi hỏi phải phát huy tối đa mọi nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực nội sinh, sức mạnh của ý chí, bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng phát triển dân tộc.

Thượng tướng Trương Thiên Tô phát biểu. Ảnh: Tuấn Hùng

Theo Thượng tướng Trương Thiên Tô, nếu tự chủ chiến lược là khả năng chủ động định hướng phát triển thì tự cường chính là sức mạnh nội tại để hiện thực hóa những định hướng đó. Cùng với tự chủ và tự cường, tự tin dân tộc là yếu tố quan trọng để Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới với tâm thế chủ động, bản lĩnh và khát vọng khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM khẳng định khi tư tưởng Hồ Chí Minh được quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn, đủ khả năng vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Ông cho rằng, trong kỷ nguyên phát triển mới, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc không chỉ đặt ra trên biên giới, lãnh thổ mà còn mở rộng sang không gian kinh tế, không gian mạng và không gian xã hội. Điều đó đòi hỏi lực lượng vũ trang phải không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao năng lực và phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: Tuấn Hùng

PGS.TS Dương Trung Ý, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cũng nhấn mạnh yêu cầu bứt phá, tăng tốc để xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Theo ông, tư tưởng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” ngày nay được cụ thể hóa bằng khát vọng vươn lên, không cam chịu đói nghèo, lạc hậu. Độc lập thực sự phải được bảo đảm bằng một nền kinh tế vững mạnh, nền khoa học - công nghệ tiên tiến và hệ thống thể chế minh bạch, hiệu quả.