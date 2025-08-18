Chiều 18/8, TAND TPHCM cơ sở 1 (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Dương Hữu Trí (38 tuổi, trú phường 7, TP Vũng Tàu cũ - nay là phường Tam Thắng, TPHCM) về các tội "Giết người", "Cố ý gây thương tích", "Chống người thi hành công vụ" và "Hủy hoại tài sản".

Bị cáo Dương Hữu Trí tại phiên tòa. Ảnh: Quang Hưng

Trí là đối tượng từng dùng dao tấn công khiến hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật (SN 2001, quê Phú Yên cũ) chiến sĩ Cảnh sát cơ động thuộc Phòng CSCĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) - hi sinh hồi tháng 3 vừa qua, gây xôn xao dư luận.

Theo cáo trạng, Dương Hữu Trí là đối tượng được quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú do UBND phường 7, TP Vũng Tàu (cũ) quản lý từ ngày 19/6/2023 đến 19/6/2025.

Ngày 17/2/2025, theo kế hoạch, Công an phường 7 đến nhà mời Trí xét nghiệm ma túy nhưng đối tượng chống đối, không chấp hành. Sau đó, công an địa phương đưa vào diện theo dõi, xử lý.

Khoảng 7h ngày 3/3, bốn cán bộ Công an phường 7 tiếp tục đến nhà mời Trí test ma túy. Lúc này, Trí chửi bới, cầm dao rượt đuổi, ném vỡ điện thoại của cán bộ để trên xe, châm lửa đốt hai xe máy của lực lượng chức năng. Chưa dừng lại, Trí còn cố thủ trong nhà, tạt nước sôi vào người một cảnh sát.

Nhận thấy đối tượng chống đối quyết liệt, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đã triển khai lực lượng Cảnh sát cơ động, phối hợp với chính quyền địa phương vận động, đối thoại nhưng bất thành. Trí sau đó mở khóa bình gas, dọa cho nổ, đốt nhà nếu ai dám xông vào, tiếp cận.

Khi tổ Cảnh sát cơ động gồm 10 chiến sĩ triển khai các biện pháp nghiệp vụ áp sát từ cửa chính, Trí bất ngờ lao ra dùng dao tấn công, đâm một nhát trúng vùng ngực hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật. Sau đó, trong lúc bỏ chạy lên phòng ngủ cố thủ, Trí tiếp tục gây thương tích cho một chiến sĩ cảnh sát khác.

Đến khoảng 13h cùng ngày, Trí bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ tại phòng ngủ.

Về phía hạ sĩ Nhật, dù được đồng đội nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên anh đã hi sinh vào chiều cùng ngày.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Trí khẳng định trước HĐXX hành vi phạm tội và tội danh truy tố đối với bản thân là đúng. Khi được yêu cầu nêu lại diễn biến vụ án, Trí nói xin nhận tội và khai không có mâu thuẫn gì với bị hại.

Về động cơ gây án, Trí khai rằng do sợ bị bắt, đi tù nên khủng hoảng dẫn tới việc chống đối, không chấp hành quy định test ma túy. Mặc dù bản thân bị cáo biết rõ việc test ma túy là đúng theo quy định, sau thời gian cai nghiện được trở về địa phương.

Về phía đại diện gia đình bị hại, mẹ chiến sĩ Nhật cho biết, Nhật là người con duy nhất của gia đình, rất ngoan ngoãn, học xong cháu xin đi nghĩa vụ vào công an. Thế rồi ngày nhận tin dữ, bà rất bàng hoàng, đau đớn trước sự ra đi của con.

Khi được HĐXX hỏi, bà nói không yêu cầu bồi thường, nhưng đề nghị xử lý nghiêm bị cáo Trí theo quy định pháp luật và mong cơ quan chức năng nên có thêm biện pháp bảo vệ, hạn chế những sự hi sinh tương tự, như với con mình. "Tôi mong rằng con tôi là người chiến sĩ cảnh sát cuối cùng hi sinh như vậy", bà bật khóc nói.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Trí là đặc biệt nghiêm trọng, coi thường pháp luật, tính mạng và sức khỏe của người khác, cố ý hủy hoại tài sản của lực lượng chức năng với tính chất côn đồ... Do đó, cần có bản án nghiêm khắc nhất để giáo dục, phòng ngừa chung.

Từ đó, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Trí tử hình về tội Giết người, 2 năm tù về tội Cố ý gây thương tích, 2 năm tù về tội Chống người thi hành công vụ và 3 năm tù về tội Hủy hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.