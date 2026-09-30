Tủ lạnh âm tường và bài toán vừa vặn trong căn bếp hiện đại

Trong các căn hộ và nhà phố hiện nay, phòng khách, phòng ăn và khu vực bếp thường được kết nối trong cùng một không gian. Vì vậy, cách bố trí thiết bị gia dụng ngày càng được tính toán từ khâu thiết kế nội thất, thay vì đơn thuần tìm một khoảng trống để đặt thiết bị sau khi căn nhà hoàn thiện.

Với tủ lạnh, bài toán trở nên phức tạp hơn khi nhiều gia đình vừa cần dung tích lớn để dự trữ thực phẩm, vừa phải cân nhắc kích thước thân tủ, độ sâu, khoảng cách với tường và hệ tủ bên cạnh, góc mở cửa hay không gian để kéo các ngăn chứa. Đây cũng chính là những yếu tố cần được cân nhắc khi lựa chọn tủ lạnh âm tường.

Khi gian bếp ngày càng được thiết kế theo hướng mở, tủ lạnh cũng cần đáp ứng nhiều hơn nhu cầu lưu trữ

Từ nhu cầu này, LG mang tới những lựa chọn đáp ứng các bài toán bố trí khác nhau. Tủ lạnh LG French Door âm tường 510L F51EG sở hữu độ sâu 595 mm, phù hợp với những căn bếp cần ưu tiên chiều sâu thiết bị.

Trong khi đó, tủ lạnh LG InstaView French Door Fit & Max cao cấp 550L chú trọng tối ưu khoảng hở lắp đặt và khả năng đóng mở cửa trong những vị trí gần tường hoặc hệ tủ. Với các mẫu tủ lạnh âm tường này, LG hướng tới việc giúp tủ lạnh vừa vặn hơn với không gian nhưng vẫn duy trì dung tích phù hợp với nhu cầu của gia đình.

Vừa y từng li cho các thiết kế không gian

Với những căn bếp có hệ tủ không quá sâu, tủ lạnh LG French Door âm tường F51EG tạo lợi thế nhờ chiều sâu 595 mm. Kích thước này giúp phần thân tủ hạn chế nhô ra khỏi hệ bếp, qua đó giữ các đường nét trong không gian bếp gọn gàng hơn. Dù được tối ưu về chiều sâu, sản phẩm vẫn sở hữu dung tích sử dụng 510 lít, đáp ứng nhu cầu lưu trữ của gia đình. Thiết kế cửa phẳng, tay cầm chìm cũng giúp thiết bị dễ kết hợp với nhiều phong cách nội thất hiện đại.

Tủ lạnh LG French Door âm tường 510L F51EG với thiết kế âm tủ, giúp không gian bếp gọn gàng hơn

Ở những không gian mà vị trí đặt tủ nằm sát tường hoặc bị giới hạn về khoảng mở cửa, tủ lạnh LG InstaView French Door Fit & Max cao cấp 550L lại giải quyết bài toán theo cách khác. Sản phẩm sở hữu thiết kế âm tường, lắp đặt không khoảng hở, cho phép cửa mở thuận tiện ngay cả khi đặt gần tường hoặc trong không gian hẹp. Theo khuyến nghị của LG, khoảng cách tối thiểu giữa hai bên hông tủ lạnh và tường chỉ khoảng 4 mm để cửa đóng mở trơn tru.

LG InstaView French Door Fit & Max cao cấp 550L sở hữu thiết kế âm tường, lắp đặt không khoảng hở, cho phép cửa mở thuận tiện trong không gian hẹp

Khả năng này đến từ hệ thống bản lề được tinh chỉnh cùng thiết kế cửa mỏng hơn 45% so với tủ lạnh thông thường. Nhờ đó, người dùng có thể giảm khoảng trống cần chừa hai bên mà vẫn thuận tiện lấy thực phẩm và sử dụng các ngăn chứa.

Vì vậy, “vừa vặn” không có một công thức duy nhất. Nếu một căn bếp ưu tiên giảm chiều sâu thiết bị, không gian khác có thể cần khả năng mở cửa sát tường. Tủ lạnh LG French Door âm tường 510L và tủ lạnh LG InstaView French Door Fit & Max 550L mang đến hai lựa chọn cho những nhu cầu bố trí khác nhau.

Vừa ý trải nghiệm cho người dùng hiện đại

Không gian bên ngoài được tối ưu nhưng nhu cầu lưu trữ bên trong vẫn là yếu tố quan trọng khi lựa chọn tủ lạnh. Với tủ lạnh LG French Door âm tường 510L F51EG, dung tích sử dụng 510 lít được tổ chức với các khu vực lưu trữ như Big Fresh Zone dành cho rau củ và FRESH Converter+ hỗ trợ lựa chọn điều kiện phù hợp cho từng nhóm thực phẩm.

Với tủ lạnh LG French Door âm tường 510L F51EG mang lại trải nghiệm vừa ý cho người dùng hiện đại

Trong khi đó, tủ lạnh LG InstaView French Door Fit & Max 550L có dung tích 550 lít, với không gian linh hoạt theo nhu cầu. Ngăn kéo chuyển đổi đa năng có 6 chế độ và dải nhiệt từ -23°C đến 7°C, cho phép chuyển đổi giữa ngăn mát và ngăn đông. Hai ngăn Dual FRESHConverter+™ cũng hỗ trợ tùy chỉnh nhiệt độ phù hợp với từng nhóm thực phẩm như thịt, cá, phô mai.

Sản phẩm được trang bị hệ thống làm đá kép Dual Ice Maker, gồm bộ làm đá Slim SpacePlus™ và bộ làm đá tròn Craft Ice™, cho phép tạo đồng thời đá tròn, đá viên và đá xay mà vẫn tối ưu không gian lưu trữ.

Trải nghiệm sử dụng được hỗ trợ bởi InstaView™, cho phép quan sát bên trong chỉ với hai lần gõ lên cửa kính. LINEARCooling™ và DoorCooling+™ giúp duy trì nhiệt độ ổn định, kết hợp Hygiene Fresh+™ hỗ trợ diệt khuẩn, khử mùi. Kết nối LG ThinQ™, AI Fresh và AI Saving Mode giúp quản lý thiết bị và tối ưu năng lượng.

Tủ lạnh LG InstaView French Door Fit & Max sở hữu dung tích 550 lít cùng cách sắp xếp không gian linh hoạt theo nhu cầu

Khi từng centimet trong căn bếp đều được tính toán kỹ, lựa chọn phù hợp không nhất thiết nằm ở chiếc tủ có nhiều tính năng nhất, mà ở thiết kế đáp ứng đúng nhu cầu sử dụng và điều kiện không gian của mỗi gia đình.

(Nguồn: LG Việt Nam)