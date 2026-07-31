Hai chuyên gia của Hiệp hội Sức khỏe Môi trường Quốc gia Mỹ (NEHA) cho biết bảo quản lạnh chỉ làm chậm sự sinh sôi của vi khuẩn chứ không thể ngăn chặn hoàn toàn. Một số thực phẩm nếu để quá lâu có thể trở thành môi trường cho vi khuẩn phát triển, thậm chí sinh ra độc tố mà việc hâm nóng không thể phá hủy.

Theo Eating Well, chuyên gia an toàn thực phẩm Melissa Vaccaro và Ashley C. Miller, điều phối viên dự án cấp cao của NEHA, khuyến cáo 4 nhóm thực phẩm dưới đây không nên bảo quản trong tủ lạnh quá 48 giờ:

1. Thịt và hải sản chưa nấu chín hoàn toàn

Các loại thịt hoặc hải sản chưa chín kỹ như bít tết tái, hamburger bò chín vừa hay cá áp chảo tái có thể chứa vi khuẩn E. coli, Listeria và Salmonella do chưa được nấu ở nhiệt độ đủ cao để tiêu diệt mầm bệnh. Chuyên gia Vaccaro lưu ý, nếu những thực phẩm này đã để ở nhiệt độ phòng hoặc tủ lạnh quá lâu thì ngay cả khi hâm nóng lại cũng có thể không còn an toàn để sử dụng.

2. Salad rau

Rau sống bảo quản trong môi trường ẩm dễ nhiễm E. coli, Listeria, Salmonella và norovirus. Sau khi rau được cắt, các mô thực vật giải phóng nước và chất dinh dưỡng, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển nhanh hơn so với lá còn nguyên. Vì vậy, salad để trong tủ lạnh càng lâu thì nguy cơ mất an toàn thực phẩm càng cao.

Bạn không nên để các loại mì đã nấu chín trong tủ lạnh quá lâu. Ảnh: Ban Mai

3. Cơm và mì

Nguyên nhân là trong cơm, mì có thể tồn tại vi khuẩn Bacillus cereus. Dù nhiệt độ thấp của tủ lạnh có thể làm chậm sự phát triển của vi khuẩn, nhưng không thể tiêu diệt hoàn toàn chúng. Bào tử của vi khuẩn Bacillus cereus vẫn có thể tồn tại sau khi nấu và nếu thực phẩm được làm nguội, bảo quản hoặc hâm nóng không đúng cách, vi khuẩn có thể phát triển, sinh độc tố và làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

4. Súp và nước sốt

Các món súp, món hầm hoặc sốt thường được nấu với lượng lớn nên phần giữa nguội rất chậm, khiến thực phẩm ở lâu trong "vùng nhiệt độ nguy hiểm" - điều kiện thuận lợi để vi khuẩn phát triển và tạo độc tố khó bị phá hủy khi hâm nóng.

Để làm nguội nhanh hơn, bạn nên chia thực phẩm vào các hộp nông trước khi cho vào tủ lạnh hoặc tủ đông, hoặc thêm đá để hỗ trợ hạ nhiệt.

6 nguyên tắc bảo quản thức ăn thừa an toàn

Hai chuyên gia khuyến nghị duy trì nhiệt độ tủ lạnh dưới 4 độ C; bảo quản riêng thực phẩm sống và chín; cất thức ăn trong hộp kín; rã đông thực phẩm trong tủ lạnh; vệ sinh tủ lạnh định kỳ 6 tháng một lần; loại bỏ kịp thời những thực phẩm đã bảo quản quá lâu.