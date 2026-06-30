Từ "lướt sóng" đến bài toán tạo dòng tiền

Sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài từ năm 2022 đến 2024, tư duy nắm giữ tài sản trong nhiều năm với kỳ vọng hưởng lợi từ biên độ tăng giá của thị trường đang dần thay đổi. Thay vì chỉ nhìn vào khả năng tăng giá trong tương lai, nhiều nhà đầu tư bắt đầu đặt câu hỏi thực tế hơn: "Tài sản này có tạo ra dòng tiền ngay trong thời gian mình sở hữu hay không?"

Từ ‘lướt sóng’ đến ‘tạo dòng tiền’: Chuyển dịch xu hướng đầu tư bất động sản Nha Trang

Sự thay đổi này phản ánh thực tế mới của thị trường. Một bất động sản đã đi vào vận hành có thể tạo doanh thu đều đặn thông qua hoạt động lưu trú hoặc cho thuê, đồng thời vẫn có cơ hội gia tăng giá trị theo thời gian. Chính sự khác biệt này đang dần tạo nên một sự dịch chuyển trong khẩu vị đầu tư.

Những tín hiệu trên thị trường thời gian gần đây phần nào phản ánh xu hướng đó.

Đơn cử, tại khu căn hộ du lịch Mường Thanh Viễn Triều do Mường Thanh Group phát triển, mặt bằng giá giao dịch hiện phổ biến khoảng 3 - 4 tỷ đồng/căn đối với các căn hộ 2 phòng ngủ có vị trí đẹp và khả năng khai thác lưu trú. Theo các nền tảng giao dịch bất động sản và môi giới địa phương, mức giá này đã tăng hơn 50% so với giai đoạn thị trường trầm lắng.

Đây không phải là câu chuyện riêng của một dự án, mà phản ánh sự thay đổi trong tư duy của thị trường. Nếu trước đây nhiều quyết định đầu tư được dẫn dắt bởi kỳ vọng tăng giá, thì hiện nay hiệu quả khai thác và khả năng tạo dòng tiền trở thành một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá giá trị của bất động sản.

Nha Trang - điểm đến của bất động sản tạo dòng tiền

Nếu sự thay đổi trong tư duy đầu tư là một xu hướng chung của thị trường, thì không phải địa phương nào cũng có đủ điều kiện để đón đầu xu hướng ấy. Muốn một bất động sản tạo dòng tiền phát huy giá trị, điều kiện tiên quyết là một thị trường có nhu cầu lưu trú thực và khả năng khai thác bền vững. Đó cũng là lý do Nha Trang đang được nhiều nhà đầu tư nhắc đến như một trong những điểm sáng của bất động sản nghỉ dưỡng trong giai đoạn hiện nay.

Khác với nhiều thị trường du lịch mang tính mùa vụ, Nha Trang hội tụ nhiều động lực tăng trưởng. Bên cạnh lượng khách nội địa phục hồi mạnh mẽ, thành phố còn ghi nhận sự trở lại của khách quốc tế như từ các thị trường trọng điểm. Cùng với đó là xu hướng lưu trú dài ngày, làm việc kết hợp nghỉ dưỡng (workation) và nhu cầu sở hữu ngôi nhà thứ hai (second home) gia tăng.

Sự cộng hưởng của nhiều dòng khách khác nhau giúp hoạt động lưu trú tại Nha Trang duy trì nhịp tăng trưởng ổn định hơn, tạo nền tảng cho các bất động sản vận hành khai thác hiệu quả. Đây cũng là lợi thế mà không nhiều thị trường nghỉ dưỡng hiện nay có được.

Mường Thanh Viễn Triều về đêm

Ở góc độ đầu tư, điều này đồng nghĩa với việc giá trị của tài sản không chỉ đến từ tiềm năng tăng giá trong tương lai mà còn được bồi đắp bởi hiệu quả khai thác ngay trong quá trình sở hữu. Khi lượng khách tăng lên, công suất lưu trú cải thiện và nhu cầu thuê ổn định hơn, khả năng tạo dòng tiền của bất động sản cũng củng cố theo.

Theo nhiều chuyên gia, đây là một trong những nguyên nhân khiến dòng vốn đang có xu hướng dịch chuyển trở lại các đô thị du lịch có nền tảng vận hành tốt, trong đó Nha Trang được đánh giá là một trong những thị trường hưởng lợi sớm.

Sự thay đổi ấy cũng phản ánh chân dung của một thế hệ nhà đầu tư mới. Nhà đầu tư ngày nay không còn muốn lựa chọn giữa "chờ tăng giá" hay "tạo dòng tiền". Họ kỳ vọng một tài sản có thể mang lại cả hai giá trị trong cùng một chu kỳ đầu tư.

(Nguồn: Mường Thanh Group)