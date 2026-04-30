Bến tàu vịnh Nha Trang đông nghẹt khách

Sáng 30/4, các đoàn xe liên tục đưa du khách đến Bến tàu du lịch Nha Trang để đi tour đảo trong vịnh Nha Trang. Tại khu vực bến, nhân viên cảng được huy động điều tiết giao thông, phân luồng phương tiện ra vào, hướng dẫn du khách làm thủ tục và nhắc nhở không mang chai nhựa khi ra đảo.

Bên trong khu vực chờ, hàng nghìn người dân và du khách ngồi kín chỗ, chờ xuống tàu hoặc lên cano ra các đảo. Ngoài khách nội địa, bến tàu cũng ghi nhận đông du khách quốc tế, chủ yếu đến từ Hàn Quốc và Nga.

Từ sớm, lực lượng chức năng cùng tổ công tác của Đội CSGT đường thủy số 1 đã kiểm tra các điều kiện an toàn đối với tàu, cano trước khi xuất bến. Tài công được kiểm tra nồng độ cồn, hành khách được yêu cầu mặc áo phao trước khi phương tiện rời bến.

Đến hơn 10h30, lượng khách tiếp tục tăng, nhiều chuyến tàu kín chỗ. Phần lớn du khách đến từ TPHCM, các tỉnh phía Nam và một số địa phương phía Bắc.

Chị Bùi Thảo Linh (35 tuổi, Hà Nội) cùng gia đình 5 người chọn Nha Trang cho kỳ nghỉ năm nay. Sau khi hoàn tất thủ tục, cả nhà lên cano rời bến để bắt đầu hành trình tham quan vịnh. “Những ngày ở Nha Trang, gia đình tôi sẽ khám phá các điểm du lịch, quán ăn và mua sắm đặc sản”, chị Linh chia sẻ.

Trong khi đó, anh Trần Phương Tính (38 tuổi, TPHCM) cho biết gia đình anh vừa đến Nha Trang trong sáng cùng ngày và quyết định đi tour đảo ngay dù thời tiết nắng. Sau hơn hai năm chưa trở lại thành phố biển, anh muốn vợ con được trải nghiệm lặn ngắm san hô, vui chơi và ăn uống trên đảo.

Ông Trần Văn Phú, Trưởng phòng Quản lý Bến tàu Du lịch Nha Trang, cho biết đến 11h ngày 30/4, bến đã đón khoảng 5.900 lượt khách đi tham quan các điểm trong vịnh Nha Trang. Theo ông, dù lượng khách đông nhưng việc xuất bến vẫn diễn ra thuận lợi nhờ phương án chuẩn bị từ sớm.

Ban quản lý đã tăng cường lực lượng ứng trực, phân luồng tàu thuyền ra vào bến, đồng thời di dời tàu cá sang khu vực khác để tạo điều kiện cho tàu du lịch hoạt động.

Theo bà Phạm Thị Thanh Hường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, từ ngày 22/4, ngành chức năng đã kiểm tra việc niêm yết giá tại các cơ sở du lịch, hàng quán và duy trì kiểm tra xuyên suốt dịp lễ. Sở cũng phối hợp với công an tỉnh bảo đảm an ninh trật tự tại các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú. Đồng thời, bà Hường nhấn mạnh, các hành vi tăng giá, chặt chém, vi phạm quy định trong hoạt động du lịch sẽ bị xử lý nghiêm nhằm giữ hình ảnh du lịch Khánh Hòa văn minh, thân thiện.

Theo thống kê, năm 2025, Khánh Hòa đón hơn 16,4 triệu lượt khách lưu trú, tăng 14,38%; trong đó khách quốc tế đạt hơn 5,5 triệu lượt, tổng thu du lịch đạt 66,7 nghìn tỷ đồng. Trong 4 tháng đầu năm 2026, địa phương này đón hơn 7,2 triệu lượt khách, tổng thu ước đạt 27.415 ty đồng. Năm nay, ngành du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu đón 18,8 triệu lượt khách, trong đó có 6,2 triệu lượt khách quốc tế.

Chen chân tại cảng tàu vịnh Hạ Long

Ghi nhận vào sáng 30/4, tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, hàng dài xe khách nối đuôi nhau để chờ được trả khách tại khu vực sảnh chờ.

Bên trong nhà ga của cảng, không ghế chờ nào còn chỗ trống, phần lớn là du khách ngồi đợi hướng dẫn viên làm thủ tục tại quầy mua vé.

Tại đây, du khách đi theo từng tốp gia đình, có dẫn theo con nhỏ và nối chân nhau ra khu vực cầu cảng để lên tàu bắt đầu chuyến hành trình tham quan.

Do bên trong đã kín người, du khách phải ngồi tại các khuôn viên cây xanh bên ngoài nhà ga của cảng vì chưa đến giờ lên tàu du lịch.

"Thời tiết hôm nay khá thuận lợi, trời nắng nhưng có gió mát. Đây là lần thứ 4 gia đình tôi quay lại Quảng Ninh du lịch vào dịp nghỉ lễ hằng năm. Tuy nhiên, do đông người quá nên việc di chuyển trên đường hơi khó khăn", anh Bùi Văn Thành (du khách Hưng Yên) cho biết.

Được biết, hiện tại trên vịnh Hạ Long có 5 tuyến tham quan, mỗi tuyến sẽ kéo dài từ 3 đến 8 tiếng trong ngày.

