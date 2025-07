Trung tuần tháng 7 vừa qua, 28 ngôi nhà hỗ trợ cho nhân dân vùng lũ xã A Lù, huyện Bát Xát trước đây (xã Y Tý, tỉnh Lào Cai hiện nay) đã hoàn thành và bàn giao cho các hộ gia đình. Đây là kết quả sau gần 10 tháng nỗ lực, “vượt nắng, thắng mưa” của các đơn vị tham gia thi công.

Trao tặng 28 ngôi nhà cho các hộ dân vùng lũ Y Tý.

Gia đình anh De là một trong những hộ dân chịu thiệt hại lớn về người và tài sản do mưa lũ gây ra. Anh De nhớ lại trận mưa lũ hồi tháng 9/2024 đã làm ngôi nhà của gia đình anh bị sập đổ hoàn toàn, bố mẹ anh cũng bị vùi lấp trong đống đổ nát, bùn đất. Ngôi nhà của ông bà nội anh De cũng bị sập đổ rất may ông bà anh chạy kịp nên thoát nạn. Khi đó, anh De đang đi lao động ở khu công nghiệp dưới tỉnh Hải Dương cũ; em gái thì đang học cấp 3 ở dưới trung tâm xã Bát Xát (huyện Bát Xát trước đây) nên cả 2 anh em đều bình an.

Tuy nhiên, khi vượt quãng đường lầy lội, ngập bùn đất trở về thì tài sản, ngôi nhà của gia đình đã bị vùi lấp hoàn toàn; chỗ dựa của 2 anh em là bố mẹ cũng không còn, anh De vô cùng đau đớn và hoang mang.

“Rất may, trong tháng 10/2024, cấp ủy, chính quyền các cấp và Bộ đội biên phòng đã khởi công xây dựng ngôi nhà cho hai anh em em. Mừng hơn nữa là ông bà nội em cũng được hỗ trợ xây nhà sát nhà em. Bây giờ, em đang đi học nghề dưới Bắc Ninh, em gái vẫn đang học dưới xã Bát Xát nên cũng yên tâm hơn vì có ông bà trông coi giúp nhà cửa cho chúng em”, anh De tâm sự.

Anh De phấn khởi dọn dẹp để chuyển về ngôi nhà mới

May mắn không thiệt hại về người nhưng toàn bộ tài sản, nhà cửa của gia đình anh Sùng A Dềnh ở thôn Ngải Thầu Thượng cũng bị vùi lấp hoàn toàn. Nhìn tài sản bao năm tích cóp bỗng chốc mất trắng vì mưa lũ anh Dềnh không khỏi sót xa và lo lắng về tương lai cuộc sống của gia đình với 5 nhân khẩu. Khi được thông báo nằm trong danh sách các hộ dân được hỗ trợ xây dựng nhà mới anh Dềnh rất phấn khởi và biết ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến những người dân vùng lũ như anh.

“Bây giờ có nhà mới được xây dựng kiên cố rồi, gia đình mình sẽ tập trung sản xuất, phát triển kinh tế. Hiện tại, gia đình cũng có khoảng trên 1ha đất để trồng lúa, ngô,… cứ chăm chỉ làm ăn rồi cũng sẽ sớm ổn định cuộc sống thôi”, anh Dềnh chia sẻ.

Xây mới 28 căn nhà cho các hộ bị mất nhà do bão lũ với trị giá 350 triệu đồng/căn

Với sự sẻ trước những mất mát, đau thương của Nhân dân vùng lũ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã kết nối và nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần của các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân trong cả nước. Đặc biệt, với sự tài trợ của các doanh nghiệp đơn vị đã khởi động xây mới 28 căn nhà cho các hộ bị mất nhà do bão lũ với trị giá 350 triệu đồng/căn; trong đó, doanh nghiệp hỗ trợ 200 triệu còn lại 150 là nguồn xã hội hóa và bà con Nhân dân đối ứng từ kinh phí được hỗ trợ sau mưa lũ.

Lào Cai là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tuy nhiên, đây cũng là địa phương chịu thiệt hại lớn về người và tài sản do mưa lũ xảy ra vào tháng 9/2024; trong đó, hàng nghìn ngôi nhà của người dân bị hư hỏng hoàn toàn.

Để sớm ổn định đời sống cho người dân vùng thiên tai, cấp ủy, chính quyền tỉnh Lào Cai đặc biệt chú trọng xây dựng nhà tái định cư cho bà con. Tuy nhiên, việc triển khai thi công, hỗ trợ làm nhà mới cho Nhân dân vùng lũ gặp không ít khó khăn do thiếu về quỹ đất, hệ thống giao thông sau mưa lũ đi lại khó khăn ảnh hưởng tới việc vận chuyển nguyên vật liệu… Đây là những nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ cũng như thời gian hoàn thành các dự án tái định cư cho bà con.

"Với quan điểm 'không để ai bị bỏ lại phía sau', 28 ngôi nhà được bàn giao cho bà con Nhân dân vùng lũ Y Tý đã thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tinh thần “tương thân tương ái”, sự quan tâm sâu sắc của cả cộng đồng đối với đồng bào các dân tộc vùng cao, vùng xa gặp khó khăn trong cuộc sống.

Thời gian tới, Lào Cai sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để các đơn vị, tổ chức, các nhà hảo tâm tiếp tục nhân rộng các mô hình ý nghĩa, cách làm hay để góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi công tác xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn toàn tỉnh”, bà Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh.

Trận mưa lũ lịch sử do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 3 (tháng 9/2024), xã A Lù, huyện Bát Xát trước đây (xã Y Tý, tỉnh Lào Cai hiện nay) là địa phương chịu thiệt hại lớn về người và tài sản với 07 người chết, 28 ngôi nhà sập đổ hoàn toàn và trên 200 ngôi nhà bị hư hại… Để ổn định đời sống người dân sau thiên tai, cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với Bộ đội biên phòng khẩn trương huy động nguồn lực hỗ trợ bà con xây dựng nơi ở mới.