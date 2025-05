Charles Bronson là một trong những tù nhân thụ án lâu nhất ở Anh. Tù nhân khét tiếng này sinh ra tại Luton, Bedfordshire (Anh) vào tháng 12/1952.

Ông bị kết tội cướp có vũ trang vào năm 1974 và nổi tiếng là một tù nhân hung bạo, nguy hiểm, nên phải dành phần lớn cuộc đời sau song sắt.

Nam tù nhân Charles Bronson khét tiếng bậc nhất nước Anh. Ảnh: Thesun

Liên tục ra tù vào tội

Charles đi tù lần đầu vào năm 1974 khi 22 tuổi, vì tội đột nhập trái phép, tấn công cướp của và tàng trữ vũ khí, bị đưa đến nhà tù HM tại Liverpool.

Bản án đầu tiên là 7 năm nhưng do Charles nhiều lần tấn công nhân viên nhà tù và các tù nhân khác vào các năm 1975, 1978 và 1985 nên bị nâng thời gian thụ án.

Năm 1987, Charles Bronson được phóng thích nhưng chỉ 69 ngày sau, ông ta phải quay lại nhà tù vì tội cướp một cửa hàng trang sức. Năm 1992, Charles được thả ra một lần nữa, rồi vài tuần sau lại vào tù vì tội cướp của.

Charles đã ngồi tù từ đó tới nay vì những hành vi bạo lực liên tiếp trong lúc bị giam giữ. Năm 1997, Charles còn bắt giữ phó giám đốc nhà tù, nhân viên và 3 tù nhân khác làm con tin và phải chịu thêm 5 năm tù.

Năm 1999, Charles lại bắt giữ một giáo viên nghệ thuật làm con tin trong 3 ngày tại nhà tù Hull. Lần này, Charles bị tuyên án chung thân. Năm 2014, ông ta tiếp tục gây chuyện khi hành hung quản đốc nhà tù.

Năm 2024, Charles Bronson đã đấm tên sát nhân Robert Donaldson 4 lần tại nhà tù HMP Woodhill ở Buckinghamshire.

Charles Bronson đã phải chuyển đến các nhà tù khác nhau trong thời gian bị giam giữ và nhiều lần bị từ chối ân xá do có những hành vi bạo lực.

Một trong những bức tranh của Charles. Ảnh: Skynews

Năng khiếu nghệ thuật

Charles Bronson từng là một võ sĩ quyền Anh. Ông cũng có năng khiếu nghệ thuật, rất thích vẽ tranh. Trong thời gian ở tù, Charles vẽ rất nhiều tranh.

Các bức vẽ của Charles bán được với mức giá dao động từ 700 đến 30.000 bảng Anh (24 triệu - 1 tỷ đồng). Số tiền thu được ông ta dùng một phần để quyên góp cho các tổ chức từ thiện.

Ước tính, tổng số tiền thu được từ việc bán các tác phẩm của Charles là hơn 100.000 Bảng Anh (hơn 3,4 tỷ đồng).

Charles còn xuất bản một số cuốn sách, bao gồm cả những cuốn về chế độ rèn luyện thể lực trong tù. Một số tác phẩm của Charles thậm chí còn giành được giải thưởng nghệ thuật trong tù.

Năm 2008, một bộ phim dựa trên cuộc đời của Charles Bronson đã ra mắt công chúng, nam diễn viên Tom Hardy thủ vai chính. Bộ phim được yêu thích, đưa tên tuổi của "tù nhân khét tiếng nhất nước Anh" lan rộng khắp thế giới.

Trong một phiên điều trần ân xá, nói về điều mình muốn làm nếu được thả, Charles cho biết: "Tôi mơ ước được đi trên cỏ. Tôi muốn đi xem triển lãm nghệ thuật, muốn đi bơi. Hãy cho tôi một cơ hội, một sự thay đổi, để chứng minh với mọi người rằng tôi chỉ là một ông già bình thường muốn tiếp tục cuộc sống của mình".

Irene Kelsey là người vợ đầu tiên của ông Bronson. Ảnh: Mirror

Những "bóng hồng" đi qua cuộc đời

Phía sau song sắt, Charles Bronson không chỉ gây chú ý bởi bạo lực và những lần nổi loạn mà còn bởi những mối tình kỳ lạ với 3 người phụ nữ – mỗi người là một “bóng hồng” đặc biệt trong cuộc đời gã tù khét tiếng.

Người vợ đầu tiên của Charles là bà Irene Kelsey. Năm 1971, Charles và bà Irene Kelsey gặp nhau lần đầu tiên. 8 tháng sau, họ kết hôn và có cậu con trai đầu lòng là Michael Jonathan Peterson. Tuy nhiên, cặp đôi sau đó đã ly hôn.

Năm 2001, lúc vẫn ở sau song sắt, Charles đã kết hôn với Fatema Saira Rehman, một phiên dịch viên người Bangladesh, làm việc tại Luton, Bedfordshire, Anh.

Người phụ nữ đã qua một đời chồng bắt đầu trao đổi thư từ với Charles, sau khi nhìn thấy ảnh của ông trên một tờ báo. Cặp đôi ly hôn sau khoảng 4 năm làm đám cưới tại nhà tù HMP Woodhill.

Tháng 11/2017, Charles kết hôn với nữ diễn viên Paula Williamson. Nhưng một năm sau đó, ông ta đệ đơn ly hôn. Vào tháng 7/2019, bà Paula Williamson qua đời.

Tháng 5/2025, vợ cũ của ông ta là Irene Kelsey (hiện 73 tuổi) đã chia sẻ thông tin mới về chuyện tình của hai người.

Bà cho biết, những năm gần đây, bà thân thiết trở lại với chồng cũ. Bà kể rằng, một lần ông ta đã gọi điện cho bà khi bà đang đi xe buýt. Charles đã hát cho bà nghe ca khúc "I Just Called To Say I Love You" khiến bà nhớ mãi.

Khi đó, bà bật loa ngoài nên những hành khách khác cũng nghe được. Họ hết lời khen ngợi giọng hát của Charles.

"Tôi không biết nên khóc hay nên cười. Chắc sẽ là điều bất thường nếu như những hành khách này biết rằng người đàn ông đang tán tỉnh tôi thực chất là chồng cũ của tôi. Chúng tôi đã ly hôn gần nửa thế kỷ", bà chia sẻ.

Hai người sau đó thường xuyên gọi điện, gửi thư cho nhau. Họ thậm chí đã thảo luận về tương lai sẽ sống chung như thế nào nếu Charles được tự do. Họ đã lên một danh sách dài những điều cần thực hiện khi Charles ra tù, ví dụ như ăn bít tết thật ngon, cùng đi dạo trên bãi biển, chạy bộ...

Bà Irene có một mong muốn, đó là được thấy Charles ngồi cùng với con trai ăn tối trong lễ Giáng sinh gia đình mà họ chưa từng có trước đây.

"Chúng tôi hơi giống Romeo và Juliet vì bố mẹ tôi không thích anh ấy từ những ngày đầu. Anh cũng là người bảo thủ, không thích tôi trang điểm, không thích tôi nhận được nhiều sự chú ý từ những người đàn ông khác.

Anh ấy sẽ tức giận mỗi khi chúng tôi đi cùng nhau và có người đàn ông khác nhìn ngắm tôi", bà nhớ lại.

Lần gần đây nhất, bà đến thăm Charles là vào cuối tháng 4 tại nhà tù ở Worcestershire. Ông ta vừa đùa vừa thật khi nói lời cầu hôn bà một lần nữa.